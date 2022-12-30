"Я хочу, щоб вимикали усіх однаково". Сусідські скарги і допомога під час блекаутів

Вікторія Жуган

ВВС News Україна

1 година тому

Підпис до фото, Світлана закликає киян не відмовляти незнайомцям у допомозі під час блекаутів

"Стукайте у двері, бо світла нема" - таке SMS пише мені Світлана в перед зустріччю. "Гукайте під вікнами", закликала вона незнайомців у фейсбуці дещо раніше. Жінка запрошує сусідок скористатися її газовою плитою під час затяжних відключень електрики.

Росія систематично обстрілює українську енергетичну інфраструктуру, тому мешканці столиці регулярно втрачають світло, воду і тепло.

Як через блекаути кияни допомагають одне одному і просять вимкнути світло у сусідніх будинках, читайте у репортажі ВВС.

"Ми без світла, але допоможемо тим, хто в скруті"

Коли 37-річна Світлана Кулічкіна-Білогорцева сиділа вдома без світла дві доби, вона дивилася на сусідню шістнадцятиповерхівку і думала про сімʼї, які готують на електроплитах.

"Я уявила, як це, якщо ти мама, а особливо самотня, і не можеш погодувати дитину," - пояснює вона.

Коли о третій ночі дали світло, жінка кинула речі пратися і опублікувала свою адресу й номер телефону у спільноті Райдужного і Воскресенки - житлових масивів на лівому березі Києва: "Ми допоможемо, приймемо на готовку їжі та гарячого чаю!".

Під її оголошенням з'явилися більше десятка схожих коментарів. "Ми без світла, але маємо газ. Тому допоможу [тим], хто в скруті", - написала користувачка Анна Муха і теж поділилася адресою.

Поки Світлана готує нам каву у кухлику на газовій плиті, сусід Павло Федченко носиться з її котом. Вони познайомилися нещодавно, коли 32-річний Павло підтримав ідею виручати мешканців району.

Підпис до фото, Павло переконаний, що позитивний приклад допомоги сусідам може надихнути інших

"Люди бояться попросити незнайомців про допомогу, а послати мене матом у фейсбуці чомусь не соромляться", - дивується він.

Чоловік веде нас на сусідню вулицю, відчиняє своє вікно на першому поверсі і показує, як зможе роздавати перехожим гарячий чай і окріп.

Після тієї дискусії в соцмережах на районі стали вимикати світло за графіком, пояснюють наші співрозмовники, тож поки що по допомогу звернулася тільки подруга Світлани.

Але під час затяжних блекаутів у Києві та області "пункти незламності" часто не здатні задовольнити потреби, і багато людей шукають підтримки у знайомих та сусідів.

"Я хочу, щоб вимикали світло усім однаково"

Коли мешканці Печерська, центрального району Києва, дивляться на вогні однієї з висоток, вони скаржаться на гарячу лінію енергопостачальної компанії Yasno. О пʼятій вечора у кварталі темно і вітряно, і світяться лише вікна цього житлового комплексу.

Підпис до фото, Мешканці будинку зліва бояться, що через скарги сусідів їм почнуть вимикати електрику

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У теплому передпокої із зимовим садом висить прохання зменшити освітлення і зашторити вікна після 16:00. Адміністратор житлового комплексу Володимир Бондаренко пояснює: днями ЖЕК попросив розмістити таке оголошення, бо сусіди масово скаржаться, що будинок не вимикають.

"Може, якщо мешканці почнуть економити, то [інші] і скаржитися не будуть", - вважає він. Коли Володимир приїздить на роботу в будинок, де завжди є світло, "йому образливо".

Сам чоловік живе на Троєщині - розповідає, що там нерідко чує вибухи російських ракет і роботу української ППО. Через атаки на інфраструктуру його родина іноді сидить без світла по вісім годин, а потім отримує його на три. Буває, що через це зникає гаряча вода.

"Я розумію, що війна, але треба справедливість - я хочу, щоб вимикали усім однаково", - пояснює він.

Чоловік згадує, як під час останнього блекауту його сімʼя була дві доби без електрики, а в будинку за 400 метрів горіло світло. Тоді він разом із сусідами "два дні обривав телефони", і врешті електрику ввімкнули.

Підпис до фото, Під час відключень світла на Троєщині Володимир лягає спати замість звичного перегляду телевізора

В онлайн-спільнотах усієї країни можна часто зустріти його однодумців i прочитати розповіді про те, як мешканці одних будинків домоглися відключень електрики в інших.

Коментатори на публічних сторінках мера Києва Віталія Кличка та очільника компанії Yasno Сергія Коваленка публікують фото будинків, які світяться посеред темряви, і називають адреси, де люди проводять десятки годин без електрики.

Чому в деяких будинках "ніколи" не вимикають світло

Сергій Коваленко або працівники ДТЕК вступають у діалог у коментарях - обіцяють перевірити певну адресу.

Тим, хто давно сидить без світла, радять зареєструвати звернення про аварію. Тим, хто жаліється на сусідів зі світлом, відповідають, що відключення відбуваються згідно із графіками - або що будинок живиться від лінії, яка забезпечує критичну інфраструктуру.

Будинків з останньої категорії було близько двох тисяч, повідомляє Коваленко. У грудні їх стало менше: тоді ДТЕК Київські електромережі перевели частину на лінії, не повʼязані з критичною інфраструктурою, і почали вимикати світло.

Залишилося 747 будинків, для яких неможливо було змінити схему постачання, тому ДТЕК разом із місцевою владою закликали управління будинків самостійно вимикати електрику згідно із графіками.

"Я це називаю самообмеженням. Тому більше іде моніторинг від мереж за дотриманням. Наскільки мені відомо, то, звісно, ніяких санкцій нема. Це ж самообмеження", - написав Коваленко у відповідь на питання BBC News Україна про контроль за такими будинками.

Підпис до фото, Так виглядає центральна частина Києва о 17:00 у робочий день у грудні 2022 року

Вони складають невелику частку від усіх побутових споживачів електрики столиці: усього, за словами Коваленка, у Києві близько 1,1 мільйона абонентів. Та коли у грудні близько тисячі будинків відключили від ліній, що живили критичну інфраструктуру, це зробили з міркувань рівності та справедливості.

"З одного боку, завдяки цьому, зменшимо тривалість відключень для всіх киян. З іншого боку - забезпечимо більш справедливий підхід до електропостачання всіх киян в умовах стабілізаційних чи екстрених обмежень, що викликало негативну реакцію киян", - писали тоді ДТЕК.

Коли я запитую про справедливість Павла Федченка із Воскресенки, він каже, що давно має готову відповідь, яку він уже опублікував у своєму ТікТок.

"Уявіть, що ви зустрічаєте на вулиці військового, який повернувся із фронту, на якому він втратив ногу, - переказує чоловік. -І він до вас підходить і каже: "У тебе дві ноги, а в мене одна. Це несправедливо, тобі треба відрізати другу ногу". І в цій ситуації це буде справедливіше, ніж те, що ми маємо зі світлом. Бо ця людина на фронті, ризикуючи життям, тебе захищає. Відріжте собі теж ногу, розбомбіть свій будинок. Народ, ну яка справедливість?".

Фотографії Івана Єрмакова.