Росія досі може виготовляти нові ракети, але небагато - Данілов

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одна з ракет, яку ППО збила в четвер у Києві

Росія уже обстрілювала Україну ракетами, виготовленими в 2022 році, сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Kyiv Post.

Це означає, що росіяни все ще можуть виготовляють нові ракети.

"Так, свіжі ракети вже були. Але вони неспроможні виготовляти такі ракети у великій кількості. Це технологічно складний процес", - пояснив Данілов.

За його словами, поки що зарано стверджувати, що Росія навчилася обходити санкції, які мали би унеможливити процес виготовлення нових ракет.

"Зараз для виробництва використовуються залишки деталей, які були на складах. Ми знаємо, скільки може бути виготовлено таких ракет. Якщо будуть з'являтися зовсім нові, то тоді ми будемо казати, що санкції не працюють. На сьогодні ми поки що цього сказати не можемо", - пояснив Данілов.

Видання Defense Express із власних джерел дізналося, що під час масової ракетної атаки по Україні в четвер росіяни випустили з Ту-95МС щонайменше одну ракету Х-101, виготовлену в четвертому кварталі цього року.

Підпис до фото, Данілов вважає, що росіяни ще здатні виготовляти ракети, але небагато

Журналісти зазначають, що це вже не вперше - під час обстрілу 22 жовтня росіяни пустили крилату ракету, виготовлену в другому кварталі 2022 року.

Раз у жовтні росіяни використовували ракету, виготовлену в квітні-червні, а в четвер 29 грудня - ту, що виготовили в жовтні-грудні, значить час між виготовленням ракети та її пуском скоротився, а відтак Defense Express робить висновок, що російському оборонному сектору стає важче "встигати" за темпами використання ракет.

Можливо, через те, що усе складніше дістати закордонні компоненти, американські, які росіяни активно використовують у виготовленні ракети Х-101, а запаси цих компонентів закінчуються.

У Росії залишається "критичний мінімум"

Раніше керівник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявляв, що у російських військових ракет для ударів по Україні залишилося ще на кілька масових атак.

Вони вже давно увійшли в "критичний мінімум", стверджував він, і що ще декілька атак, і Росія вийде на "повний нуль" зі своїми запасами ракет.

"Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть", - сказав Буданов в ефірі телемарафону.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Наслідки падіння обломків ракети в Київській області

Буданов також казав, що нові ракети виробляють, проте їхня кількість, за його словами, мізерна в порівнянні з тією, яку росіяни витрачають на удари по Україні.

"Виробництво нових досить обмежене. Виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння", - говорив він.

Через 10 днів після цих його слів Росія знову завдала удар по Україні, що став одним із найбільш масових для Києва, - у деяких районах столиці світла не було три доби.

Чи допоможе Іран?

Щодо допомоги Ірану, якого американські експерти називають одним із найбільших військових союзником Москви, то він досі так і не передав Росії жодної балістичної ракети, додав Буданов.

Але 19 грудня, після чергової масової атаки, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Іран передав Росії нову партію "шахедів", які теж спричинили багато смертей та руйнувань військової та енергетичної інфраструктури в Україні за декілька останніх місяців війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вечірній Київ після масової атаки в четвер. Без світла - 40% споживачів

"250 штук - стільки всього "шахедів" зараз отримано державою-терористом", - казав Зеленський.

29 грудня Росія знову вдарила по Україні. Це була вже десята масована ракетна атака з 10 жовтня.

Українська влада заявила, що Росія випустила 69 ракет, 54 з яких ППО збила. Також повідомлялося про збиття іранських дронів.