Ендрю Тейта затримали за підозрою у торгівлі людьми. Його знайшли завдяки коробкам з-під піци

42 хвилин(и) тому

Автор фото, INQUAM PHOTOS/Reuters

У Румунії затримали відомого блогера Ендрю Тейта. Його підозрюють у торгівлі людьми, зґвалтуванні та створенні злочинної групи.

Тейт - колишній боксер й учасник британського реаліті-шоу "Великий брат". Блогер відомий своїми женоненависницькими заявами, за які його заблокували більшість соцмереж.

Агенти кількох румунських спецслужб у четвер провели обшук в будинку Тейта у Бухаресті й знайшли там готівку і зброю. Разом із блогером затримали його брата.

Автор фото, DIICOT

Румунське Управління по боротьбі з організованою злочинністю й тероризмом (DIICOT) не називає офіційно імена, лише повідомляє, що затримали двох громадян Великої Британії та двох громадян Румунії, яких підозрюють у торгівлі людьми.

Загалом у справі - шість постраждалих. Їх змушували брати участь зйомках порнографічних відео, які згодом продавали в інтернеті. Імовірно, жінки були вебмоделями.

"Жертв вербували громадяни Британії, вводячи їх в оману щодо наміру одружитися й наявності щирих почуттів […] Вони зазнавали фізичного й психологічного насильства […] та сексуальної експлуатації з боку членів групи", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю представник DIICOT підтвердив ВВС затримання Тейта.

Спочатку його затримали на 24 години, потім заарештували ще на 30 діб за поданням прокуратури.

Грета Тунберг і коробка з-під піци

Тейт - громадянин Британії, він народився у США у 1986 році. На початку нульових чоловік почав професійно займатися кікбоксингом і завоював світові титули.

У 2016 році він став учасником британського реаліті-шоу "Великий брат", але був відрахований після появи відео, на якому він б'є жінку ременем.

Сам Тейт говорив, що відео відредаговане, а також назвав його "повною брехнею, що намагається виставити його в поганому світлі".

Автор фото, DIICOT Підпис до фото, Судячи з оперативних кадрів, будинок мав систему відеоспостереження

Тейт, якого називали "королем токсичної мужності", став популярним в інтернеті й мав мільйони підписників.

Він виступав із вкрай різкими висловлюваннями. Зокрема, писав, що жертви сексуального насильства "несуть певну відповідальність за напади", називав жінок "власністю" чоловіків.

Після цього його заблокували всі популярні соцмережі, зокрема, твіттер. Його профіль розблокували після того, як соцмережу купив Ілон Маск.

Цього тижня Тейт у твіттері попросив у екоактивістки Грети Тунберг адресу електронної пошти, щоб розповісти їй про свою колекцію автомобілів та їхні шкідливі викиди в атмосферу.

Під час обміну твітами з Тунберг Тейт виклав двохвилинний ролик, у якому можна побачити, як йому передають піцу. Користувачі соцмереж дійшли висновку, що напис на коробці міг видати владі місце розташування блогера.

"Що трапляється, коли ви не відправляєте на переробку коробки з-під піци", - написала Грета Тунберг після затримання Тейта.