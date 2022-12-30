Ситуація зі світлом в регіонах. Київ повертається до відключень за графіком

2 годин(и) тому

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У п'ятницю дефіцит потужності в енергосистемі - на тому ж рівні, що і до десятої масованої ракетної атаки росіян, яка сталася 29 грудня. Пошкодження мали значно менший вплив на роботу системи, повідомили в компанії "Укренерго".

За повідомленням, енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу.

Водночас через влучання у деякі енергооб'єкти складною лишається ситуація у південному та східному регіонах.

У всіх областях є ліміти споживання. Якщо їх перевищують у регіоні, то застосовуються аварійні відключення.

Ситуація в Києві

Про стабілізацію ситуації з постачанням енергії в Києві повідомили і в ДТЕК Київські електромережі. За повідомленням, столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень.

"Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що графіків зможуть дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак.

У ДТЕК радять відразу після того, як після перерви з'явилось світло, вмикати енергомісткі прилади по черзі, а не усі одразу.

29 грудня вранці Росія здійснила останній масований ракетний удар по Україні. Загалом випустили 69 ракет, з них 54, як твердить українська влада, збили сили ППО.

А в ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну 16 безпілотниками.

Раніше кілька представників уряду попереджали про черговий масований з боку Росії під час новорічних свят.

Але обіцяли, що за відсутності нових обстрілів новорічні свята відбудуться без аварійних відключень.