Україна назвала кількість військових у російському полоні

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Підпис до фото, Обмін полоненими

Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, повідомила уповноважена президента з питань прав захисників України Альона Вербицька.

За її словами, ще 15 тисяч зникли безвісти.

"Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті", - сказала Вербицька в інтерв'ю німецькому RND.

Така невизначеність є особливо важкою для родичів, додала омбудсмен.

Вербицька твердить, що Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і порушує Женевську конвенцію.

Зниклі безвісти

Раніше кількість зниклих безвісти в Україні внаслідок війни Росії в 15 тисяч людей озвучувала Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Person, ICMP).

За словами директора ICMP Метью Холлідея, наразі невідомо, скільки людей насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі і розлучені з членами своїх сімей, або померли і поховані.

Розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій, сказав Холлідей.

Він додав, що в одному лише Маріуполі, за оцінками влади, загинули або зникли безвісти 25 тисяч людей.

Більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому, наголосив експерт, винні мають бути притягнуті до відповідальності.

У липні ICMP, яка базується в Гаазі, відкрила офіс у Києві, щоби допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.