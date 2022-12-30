Незаконно виїхати з України намагалися 12 тисяч чоловіків, 15 загинули - ДПСУ

1 година тому

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, В горах Закарпаття прикордонники знайшли тіла двох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Румунією

Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, повідомили в Державній прикордонній службі.

У повідомленні відомства йдеться, що з початку бойових дій вона завела понад 2 100 кримінальних проваджень. У тому числі - за незаконне переправлення людей через кордон, підробку документів та за ухиляння від призову.

350 українцям оголосили обвинувальні вироки.

"Також зафіксовано 410 безуспішних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн гривень", - йдеться у повідомленні відомства. Таким чином, середній розмір хабаря становив 11,9 тис. гривень - це близько 300 євро.

Також 15 чоловіків загинули при спробі незаконно перетнути кордон. 12 людей потонули, перетинаючи річку на українсько-румунському кордоні, ще троє загинули в горах, додали прикордонники.

Напередодні ДПСУ повідомила, що четверо чоловіків незаконно намагалися перетнути кордон. 25 грудня біля гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох з них, а згодом українські знайшли тіла ще двох без ознак життя.

Заборона на виїзд

24 лютого через воєнний стан виїзд з України за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років.

В уряді твердять, що під час воєнного стану дозвіл на виїзд чоловіків за межі України не планується.

Водночас уряд визначив, хто з чоловіків може виїхати. Це, зокрема, такі категорії як непридатні до військової служби, ті, що мають інвалідність I або II групи, з відстрочкою від призову, ті, хто самостійно виховує дітей віком до 18 років або мають на утриманні троє і більше неповнолітніх дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його тощо.

Також уряд анонсував проєкт "єВідрядження", який передбачає можливість виїзду за кордон під заставу військовозобов'язаних чоловіків - підприємців або представників компаній. Але проєкт не запрацював з 1 вересня, як планували. Прем'єр Денис Шмигаль не підписав постанову уряду, яка реалізує його.