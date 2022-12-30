Bradley для України. Чи нададуть США цю БМП і чому вона потрібна ЗСУ?

1 година тому

Автор фото, DELIL SOULEIMAN/Getty Images Підпис до фото, Бойові машини Bradley 7 грудня 2021 року під час спільних військових навчань Сирійських демократичних сил (SDF) і очолюваної США міжнародної коаліції проти угруповання "Ісламська держава"

За даними американських ЗМІ, Вашингтон розглядає питання надання Україні найближчим часом бойових машин Bradley. В чому їхня особливість і чи потрібні вони Збройним силам?

Видання Bloomberg повідомляє, що уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин піхоти (БМП) Bradley в Україну в рамках подальшого пакета військової допомоги.

Остаточне рішення ще не ухвалили, повідомили інсайдери видання.

Якщо США все ж нададуть ці машини Києву - це, безсумнівно, буде проривом. А також початком виконання озвученого головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним "списку побажань".

В інтерв'ю The Economist в середині грудня він заявив, що для звільнення окупованих з 24 лютого територій Україні потрібно отримати від союзників 300 танків, 600-700 БМП і 500 гаубиць.

Якщо із західними танками справа поки що не рухається, то із сучасними американськими бойовими машинами процес може піти значно швидше.

Модернізована легенда

Bradley - легендарна машина для американської армії. Вона надійшла на її озброєння ще 40 років тому і досі активно експлуатується. Але компанія виробник BAE Systems постійно розроблює нові модифікації цієї БМП.

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Під час американських військових кампаній в Перській затоці, Сирії і в Іраку ця машина чудово показала себе в бою, до того ж у складних умовах пустелі і спеки.

Що ж таке Bradley? Це фактично швидкий і компактний "міні-танк", що має 25-мм танкову гармату, кулемет і протитанковий ракетний комплекс TOW.

Він пересувається на гусеницях зі швидкістю 66 км/годину, важить 36 тонн та перевозить у собі до 10 піхотинців і членів екіпажу.

Bradley має високу прохідність по пересіченій місцевості, потужну вогневу міць середньої та великої дальності, здатну знищити будь-яку машину на полі бою, а також є добре броньованим, щоб захистити екіпаж від загроз артилерії та стрілецької зброї.

На цей час сімейство Bradley складається в основному з бойової машини піхоти M2 і бойової машини розвідки M3.

Остання на цей час модифікація Bradley М2A4 є, за словами розробника BAE Systems, "найкращою системою бойової машини у світі".

Ця машина оснащена системою динамічного захисту, новітньою електронікою для автоматичного керування вогнем і одночасного супроводження двох цілей.

В жовтні BAE Systems отримала від армії США п'ятирічний контракт на 383 мільйони доларів для технічної підтримки бойових машин Bradley.

Свою назву ця БМП отримала на честь американського генерала Омара Бредлі (1893-1981). Саме він командував підрозділом бійців США, які першими висаджувались на берег Нормандії 6 червня 1944 року.

Після перемоги у Другій світовій він став начальником генштабу США, а потім - першим керівником Об'єднанного комітету начальників штабів.

Автор фото, DELIL SOULEIMAN/Getty Images Підпис до фото, БМП Bradley стріляє протитанковою ракетою у Сирії

Навіщо Україні ця БМП

Саме велика кількість бойових броньованих машин необхідна, за словами Валерія Залужного, для успішного наступу ЗСУ на позиції російських військ.

І, відповідно, недостатня їх кількість суттєво стримує потуги українців у цьому напрямку.

Річ у тім, що БТР і БМП - ресурс достатньо "витратний" на полі бою. Противник їх знищує або пошкоджує з переносних ПТРК, артилерії, ударних дронів або ж просто мінуючи місцевість.

Ще в травні інформаційне видання міністерства оборони України "АрміяІнформ" заявляло, що ЗСУ не вистачає важкої бронетехніки.

"Будь-який штурм посилено захищених районів без БТР і БМП є самогубством, - йдеться у статті видання. - Україні відчайдушно потрібні сотні одиниць бронетехніки, щоб завдати серйозного удару по російських військах і відкинути їх назавжди!"

Серед бажаної для українських військ бронетехніки агентство міноборони прямо називає саме М2 Bradley.

За підрахунками АрміяІнформ, вартість одиниці такої бойової машини близько 3,2 млн доларів.

Але на сайті Пентагону можна знайти інформацію за 2018 рік про укладання контракту на суму 348 млн доларів США на виробництво 473 машин Bradley M2A4 і M7A4.

Тобто вартість однієї БМП складає близько 736 тисяч доларів.

Профільне українське видання Defense Express наголошує: Bradley має низку "визначальних переваг" для ЗСУ.

По-перше, вказують аналітики, США мають великі запаси цих машин. На озброєнні американської армії - близько 4 тисяч Bradley у всіх версіях (включно з розвідувальною M3 Bradley) і ще близько 2,8 тисячі на зберіганні.

"Жодний потенційний союзник України не має такої кількості БМП на зберіганні, коли навіть 10% запасів вже становить вагому кількість, а 25% повністю перекривають оголошену потребу ЗСУ у 700 БМП", - йдеться в статті Defense Express

По-друге, ЗСУ вже мають досвід поводження з окремими елементами цієї БМП. Так, реактивна система залпового вогню М270, яку Києву передала Велика Британія, має ті ж самі гусеничні шасі, що і Bradley.

Крім того, українські воїни вже тривали час використовують в боях ПТРК TOW, який є штатним озброєнням машини Bradley.

Цікаво, що ця бойова машина ще навіть не надійшла в ЗСУ, а Росія вже заявила, що її знищила. 4 вересня у щоденному звіті міноборони РФ з'явився рядок про те, що "на Миколаївсько-Криворіжському напрямку українці втратили 4 БМП Bradley виробництва США".

Українське оборонне відомство відреагувало на ці фантазії противника з гумором і назвало їх "випереджаючою брехнею".

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Твіт міноборони України, що висміює дезінформацію РФ про "знищенні в Україні Bradley"