Собака, яка стала мемом Dogecoin, дивовижно одужала

1 година тому

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Користувачі інтернету зітхнули із полегшенням через несподіване одужання собаки, яка стала причиною вірусного мему і зображенням криптовалюти Dogecoin.

Кабосу, мила 17-річна собака породи шиба-іну з Японії, захворіла напередодні Різдва. Її власниця Ацуко Сато опублікував пост в інстаграмі, описавши її стан як "дуже небезпечний" через те, що собака перестала пити і їсти. Цей допис зібрав тисячі коментарів з побажаннями одужання для Кабосу.

Також з'ясувалося, що собака має хронічний лімфомний лейкоз, різновид раку, і гострий холангіогепатит, запалення печінки та жовчних шляхів.

Але в останньому дописі у п'ятницю Ацуко Сато повідомила, що Кабосу може доїсти порцію їжі, випити багато води та навіть піти на коротку прогулянку в парк.

"Я вражена, як швидко вона одужала", — сказала пані Сато, звертаючись до своїх 422 тисяч підписників і подякувавши їм за підтримку.

"Диво Кабосу не могло б статися без ваших теплих побажань і молитов", — написала вона.

Шанувальники Кабосу та криптовалютна спільнота об'єднали зусилля щодо її одужання у TikTok, Twitter та Instagram.

Світ вперше дізнався про Кабосу, коли у 2013 році мем з зображенням її мордочки став вірусним. Невдовзі це захоплення викликало шквал doge-мемів — давнє випадкове неправильне написання слова собака англійською (dog) розвеселило інтернет і швидко стало популярним.

Пізніше того ж року двоє програмістів запустили криптовалюту — Dogecoin — обличчям якої стала Кабосу.

Це був жарт, але минулого року вартість Dogecoin підскочила приблизно на 4000% після того, як Ілон Маск назвав його "народною криптовалютою".

З того часу її вартість обвалилася, як і уся криптовалюта.

Але наразі це єдина цифрова валюта, яку приймає виробник електромобілів Ілона Маска Tesla.