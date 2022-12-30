Україна збила всі дрони-камікадзе і чия ракета впала в Білорусі. Теленовини BBC
У випуску 30 грудня:
- Нова атака безпілотників по Україні. Сили ППО знищили усі дрони-камікадзе.
- Ставку верховного головнокомандувача про ситуацію на фронті та відновлення енергосистеми коментує кореспондентка BBC Жанна Безп'ятчук.
- Хто випустив ракету, що впала в Білорусі, - обставини аналізує британський віце-адмірал у відставці Шон Белл.
- Херсон під обстрілами - про життя в місті розповідає журналістка Ліза Жарких.
- ООН не відступить від стремлінь до встановлення миру в Україні - новорічне побажання Антоніу Гутерреша.
- Легендарна спадщина Пеле - оцінка спортивного оглядача Олега Раца.
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