Україна збила всі дрони-камікадзе і чия ракета впала в Білорусі. Теленовини BBC

У випуску 30 грудня:

  • Нова атака безпілотників по Україні. Сили ППО знищили усі дрони-камікадзе.
  • Ставку верховного головнокомандувача про ситуацію на фронті та відновлення енергосистеми коментує кореспондентка BBC Жанна Безп'ятчук.
  • Хто випустив ракету, що впала в Білорусі, - обставини аналізує британський віце-адмірал у відставці Шон Белл.
  • Херсон під обстрілами - про життя в місті розповідає журналістка Ліза Жарких.
  • ООН не відступить від стремлінь до встановлення миру в Україні - новорічне побажання Антоніу Гутерреша.
  • Легендарна спадщина Пеле - оцінка спортивного оглядача Олега Раца.

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