Новий виток пандемії. Британія і ще низка країн вводять тести на коронавірус для рейсів з Китаю

12 хвилин(и) тому

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що китайська влада повинна більше ділитися інформації про коронавірус у країні в режимі реального часу, оскільки кількість інфікованих зростає.

Багато обмежень впродовж останніх кількох тижнів скасували, але кількість випадків зросла, і кілька держав тепер перевіряють мандрівників з Китаю.

Представники ВООЗ хочуть отримати більше інформації про госпіталізацію, реанімацію та смертність.

Також регулятор у сфері здоров'я хоче мати інформацію про щеплення.

США, Іспанія, Франція, Південна Корея, Індія, Італія, Японія та Тайвань ввели тести на Covid для мандрівників з Китаю, оскільки побоюються нового поширення вірусу.

А пасажири, які прибувають до Великої Британії з Китаю, повинні будуть надати негативний тест перед посадкою на рейс.

У заяві агентства охорони здоров'я ООН, опублікованій після переговорів з китайськими чиновниками, сказано: "ВООЗ знову попросила регулярно обмінюватися інформацією про епідеміологічну ситуацію в режимі реального часу... та інформацією про зроблені щеплення та статус вакцинації, особливо у вразливих людей і тим, кому за 60".

Агентство заявило, що готове надати підтримку в цих сферах, а також допомогти розв'язувати проблему нерішучості щодо вакцинації.

ВООЗ також підкреслила "важливість моніторингу та своєчасної публікації даних, щоб допомогти Китаю та світовій спільноті сформулювати точні оцінки ризиків та інформувати ефективні відповіді".

Консультаційна група ВООЗ з еволюції Covid-19 планує провести засідання у вівторок. Агентство каже, що запросило китайських вчених представити детальні дані про секвенування вірусу.

У ньому висловлено "розуміння", що деякі країни вводять нові обмеження на людей, які подорожують з Китаю.

Китайський уряд повідомляє приблизно про п'ять тисяч нових випадків зараження коронавірусом щодня, але багато експертів вважають, що це занижена цифра, а насправді кількість нових випадків може бути близькою до мільйона.

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7 грудня влада Китаю скасувала більшість антиковідних обмежень і фактично відмовилася від політики "нульової терпимості", що діяла до того часу, в межах якої влада через кількох заражених миттєво і надовго саджала на жорсткий карантин багатомільйонні міста і цілі регіони.

Чи ефективні обмеження?

Подібні обмеження як метод боротьби з коронавірусом не всім здаються ідеальними. Голова британського комітету з імунізації, професор Ендрю Поллард у розмові з ВВС сказав, що під час пандемії нові варіанти вірусу потрапляли до Британії попри жорсткі заходи контролю.

"Ми побачили на прикладі заборони на в'їзд із різних країн під час пандемії, що це в результаті не зупинило циркуляцію цих вірусів у світі", - каже Поллард.

Однак країни, які вводять обмеження, кажуть, що так вони можуть швидко виявляти нові варіанти вірусу та запобігати спалахам на своїй території, а це знову ж таки зменшить швидкість виникнення нових мутацій.