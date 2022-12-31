Росія може завдати масованих ударів у новорічні свята. Нові дані розвідки

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Британська розвідка повідомляє про небезпеку нових масованих ударів Росії по Україні вже найближчими днями. Про це йдеться у щоденному зведенні міністерства оборони Британії.

За спостереженням розвідки, з жовтня Росія дотримується схем інтенсивних ударів кожні 7-10 днів - майже напевно для того, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

"Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

У розвідці припускають, що РФ може це зробити, щоби підірвати моральний дух українців під час новорічних свят.

Востаннє масований обстріл з боку Росії відбувся 29 грудня. Тоді РФ завдала чергових ударів по об'єктах енергосистеми.

Загалом випустили 69 ракет, з них 54, як твердить українська влада, збили сили ППО.

А в ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками.

Світло на Новий рік

Українська влада також попереджала про ймовірність чергової атаки перед Новим роком.

Автор фото, Getty Images

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Про це казав міністр енергетики Герман Галущенко. "Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - сказав він в ефірі телемарафону.

Однак, додав очільник відомства, якщо обстрілів не буде, то українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання під час свят.

На засіданні уряду у вівторок прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна у щоденній готовності до масованих обстрілів з боку Росії

"Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра або навіть напередодні Нового року. Хочу наголосити: за відсутності обстрілів новорічні свята відбудуться без аварійних відключень", - сказав він.

За словами прем'єра, Росія не лише хоче вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередачі, а хоче посіяти паніку.

В "Укренерго" повідомили, що десята масована ракетна атака росіян завдала значно менше шкоди енергосистемі. І вона у плановому режимі відновлює нормальну роботу.

Проте складною лишається ситуація у південному та східному регіонах, додали в компанії.