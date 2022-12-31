Помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI

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Бенедикт XVI помер у своїй резиденції у Ватикані у 95 років, майже через десять років після того, як пішов у відставку через хворобу.

Він очолював католицьку церкву менш як вісім років. У 2013-му залишив пост. Востаннє до того у відставку подавав Папа Григорій XII у 1415 році.

Бенедикт провів свої останні роки в монастирі Mater Ecclesiae у стінах Ватикану.

Його наступник Папа Франциск часто відвідував його там.

Хоча колишній понтифік певний час хворів, Святий престол заявив, що його стан погіршився через похилий вік.

У середу Папа Римський Франциск закликав на своїй останній цьогорічній аудієнції у Ватикані "помолитися особливою молитвою за Папу Бенедикта", який, за його словами, дуже хворий.

Йозеф Ратцінгер народився у Німеччині. Увійшовши на Святий престол, він взяв ім'я Бенедикт.

У 2005 році йому було 78 років, коли він став одним із найстаріших Пап, яких коли-небудь обирали.

За його каденції католицька церква стикалася зі звинуваченнями, судовими претензіями та звітами щодо десятиліть жорстокого поводження з дітьми з боку священників.

Раніше цього року колишній Папа Римський визнав, що були помилки у розгляді справ про насильство, коли він був архієпископом Мюнхена між 1977 і 1982 роками.