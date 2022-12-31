Тривога по всій Україні. Повідомляють про проліт ракет і вимикають світло

21 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

По всій території України - повітряна тривога, українцям радять пройти в укриття.

Повідомляють про проліт ракет над Сумською, Миколаївською та Чернігівською областями.

Компанія "Укренерго" попередила про превентивні відключення світла у низці областей через ракетну загрозу.

Раніше британська розвідка попереджала про небезпеку нових масованих ударів Росії по Україні вже найближчими днями.

За спостереженням розвідки, з жовтня Росія дотримується схем інтенсивних ударів кожні 7-10 днів - майже напевно для того, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Але, додавали в міноборони Британії, існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару вже на Новий рік.

Востаннє масований обстріл з боку Росії відбувся 29 грудня. Тоді РФ завдала чергових ударів по об'єктах енергосистеми.

Загалом випустили 69 ракет, з них 54, як твердить українська влада, збили сили ППО.

А в ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками.