Атака на Київ. У кількох районах столиці є влучання, одна людина загинула

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Кирило Тимошенко

Внаслідок російської масованої атаки у Києві лунали вибухи в Солом'янському, Печерському та Голосіївському районах, повідомив мер Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, вибух в Солом'янському районі пролунав між житловими будинками, загинув літній чоловік.

Ще восьмеро людей постраждалих у двох місцях вибухів у Солом'янському районі. Одна людина - в украй важкому стані, додав мер.

Зокрема поранено журналіста з Японії. Його госпіталізували.

Також вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах.

Як уточнив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, є влучання в готельний комплекс. Згоом він опублікував фото "Палацу "Україна", у якому вибуховою хвилею вибило вікна.

"Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей", - написав Тимошенко.

Автор фото, Кирило Тимошенко

На місці працюють рятувальники та медики.

Попередження про нові атаки

Раніше британська розвідка та попереджала про небезпеку нових масованих ударів Росії по Україні вже найближчими днями.

Востаннє масований обстріл з боку Росії відбувся 29 грудня. Тоді РФ завдала чергових ударів по об'єктах енергосистеми.

Загалом випустили 69 ракет, з них 54, як твердить українська влада, збили сили ППО.

А в ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками.