Наслідки масованого обстрілу Києва у фото

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Внаслідок російської масованої атаки на Київ пошкоджена цивільна інфраструктура, 20 людей постраждали, одна людина загинула, повідомив мер Віталій Кличко.

Чотирнадцять людей госпіталізували. З-поміж них і журналіст з Японії, який мешкав в готелі у центрі Києва. Частина будівлі там зруйнована внаслідок атаки.

Автор фото, Віталій Юрасов

Автор фото, Віталій Юрасов

У районі Києва ППО знищила сім повітряних цілей, твердять у КМВА.

Але уламки ракет впали в різних районах столиці. Руйнування і пошкодження є у Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському районах Києва.

Автор фото, Віталій Юрасов

Автор фото, Getty Images

Уламки ракети також впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі.

Автор фото, Віталій Юрасов

Також вибуховою хвилею вибило вікна в "Палаці "Україна", де в такі дні зазвичай відбуваються новорічні вистави для дітей.

Автор фото, Кирило Тимошенко