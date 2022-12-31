Наслідки масованого обстрілу Києва у фото
Внаслідок російської масованої атаки на Київ пошкоджена цивільна інфраструктура, 20 людей постраждали, одна людина загинула, повідомив мер Віталій Кличко.
Чотирнадцять людей госпіталізували. З-поміж них і журналіст з Японії, який мешкав в готелі у центрі Києва. Частина будівлі там зруйнована внаслідок атаки.
У районі Києва ППО знищила сім повітряних цілей, твердять у КМВА.
Але уламки ракет впали в різних районах столиці. Руйнування і пошкодження є у Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському районах Києва.
Уламки ракети також впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі.
Також вибуховою хвилею вибило вікна в "Палаці "Україна", де в такі дні зазвичай відбуваються новорічні вистави для дітей.
Масована ракетна атака: є руйнування і жертви, працює ППО
Внаслідок атаки Росії на Україну є влучання у Києві, Миколаєві, Запоріжжі та Хмельницькому. Є загиблий та понад 10 поранених. По всій території України триває повітряна тривога, українцям радять пройти в укриття.