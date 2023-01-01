Атака у новорічну ніч: Росія вдарила по Києву десятками дронів

1 година тому

Автор фото, фейсбук Андрій Нєбитов

У новорічну ніч російські війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

ЗСУ знищили 45 безпілотників: 13 у 2022-му і 32 - вже у 2023-му році.

При цьому близько 20 повітряних цілей збили над Києвом, повідомили у військовій адміністрації міста.

У Дніпровському районі уламки впали ракети на проїжджу частину, повідомили у КМВА і показали фото уламку.

Вибухи лунали у Голосіївському та Шевченківському районах столиці, розповів мер Києва Віталій Кличко і опублікував фото уламка ракети, який пошкодив авто.

Автор фото, телеграм Віталія Кличка

Жертв і потерпілих у Києві попередньо немає.

"Вночі особливо добре видно ювелірну роботу богів ППО, і особливо з квартири з панорамним видом. Тепер я знаю, що якщо дикий спалах в небі - все ок, а якщо спалах і вниз сипляться іскри - може бути біда. Яскравих спалахів було багато, іскри - тільки один раз. З ліжка вночі я підскочила, бо було дуже гучно і дуже "яскраво", - описала атаку на місто у новорічну ніч киянка Віторія Волонтирець.

Влучили в об'єкт

На Київщині росіяни цілились в об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова Київської ОВА Михайло Кулеба.

Є пошкодження об'єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби. Попередньо, без постраждалих.

Голова Нацполіції Київської області Андрій Небитов показав фото уламка шахіда, який впав на спортивному майданчику. На ньому напис російською - "З Новим роком".

Крім атаки "шахедами" протягом минулої доби Росія завдала по Україні 31 ракетний і 12 авіаційних ударів, а також здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв уточняється, йдеться у ранковому зведені.

Обстріли у регіонах

Минулої доби російські війська з мінометів та артилерії завдавали ударів по Харківщині.

Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомляють у Харківській ОВА.

Автор фото, телеграм Олега Синєгубова

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У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі.

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок вечірнього та нічного обстрілів поранено одну людину, пошкоджено лінії електропередач, 13 житлових будинків - дев'ять багатоповерхових та чотири приватних.

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Пошкоджено шість господарчих споруд, один автомобіль, медичний заклад, магазини, готель, аптеки.

У новорічну ніч обстрілювали Миколаїв. ППО збило над містом сім дронів-камікадзе. Повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА.

Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 та три навчальні заклади.

В ніч на 1 січня росіяни завдавали ударів по порту та населеному пункту Очаківської громади. Пошкодили багатоповерхові будинки. Наслідки обстрілу уточнюються.

1 січня, о 04:50 під обстрілами був населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено житловий будинок.

Вдень 31 грудня внаслідок російської масованої атаки на Київ 20 людей постраждали, одна людина загинула.

Раніше британська розвідка та попереджала про небезпеку нових масованих ударів Росії по Україні вже найближчими днями.

Перед цим масований обстріл з боку Росії відбувся 29 грудня. Тоді РФ завдала чергових ударів по об'єктах енергосистеми.

Загалом випустили 69 ракет, з них 54, як твердить українська влада, збили сили ППО.

А в ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками.