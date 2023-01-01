Феєрверки, ракети та дрони: як зустрічали новий у Лондоні, Києві, Бахмуті (фото)
Тисячі людей зустріли Новий рік у центрі Лондона, споглядаючи масштабне шоу з салютів, яке тривало 12 хвилин.
Під час салюту вшанували пам'ять королеви Єлизавети ІІ, яка померла у вересні, згадали про перемогу жіночої футбольної збірної на Євро та підтримали Україну.
Салют над знаменитим колесом London Eye мав жовто-блакитні кольори. Будівлі біля London Eye також підсвітили у жовто-блакитне.
Це був сигнал підтримки українцям, які у цю новорічну ніч переживали чергову атаку росіян. Десятки дронів вдарили по Києву та інших містах України.
Масштабне святкування Нового року у Лондоні відбулося вперше з часів пандемії.
Дивіться у фотогалереї святкування Нового року у містах світу та в Україні:
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