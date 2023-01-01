Феєрверки, ракети та дрони: як зустрічали новий у Лондоні, Києві, Бахмуті (фото)

47 хвилин(и) тому

Автор фото, TOLGA AKMEN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Тисячі людей зустріли Новий рік у центрі Лондона, споглядаючи масштабне шоу з салютів, яке тривало 12 хвилин.

Під час салюту вшанували пам'ять королеви Єлизавети ІІ, яка померла у вересні, згадали про перемогу жіночої футбольної збірної на Євро та підтримали Україну.

Салют над знаменитим колесом London Eye мав жовто-блакитні кольори. Будівлі біля London Eye також підсвітили у жовто-блакитне.

Автор фото, Victoria Jones PA

Це був сигнал підтримки українцям, які у цю новорічну ніч переживали чергову атаку росіян. Десятки дронів вдарили по Києву та інших містах України.

Масштабне святкування Нового року у Лондоні відбулося вперше з часів пандемії.

Автор фото, Aaron Chown PA

Дивіться у фотогалереї святкування Нового року у містах світу та в Україні:

Автор фото, JAIMI JOY Reuters Підпис до фото, Новорічний феєрверк у Сіднеї, Австралія

Автор фото, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Салюти над Тріумфальною аркою, Париж

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Нью-Йорку зустрічали Новий Рік під пісню Френка Сінатри "Нью-Йорк, Нью-Йорк"

Автор фото, STRINGER Reuters Підпис до фото, Салют на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Нью-Йорку зустрічали Новий Рік під пісню Френка Сінатри "Нью-Йорк, Нью-Йорк"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Святкування в столиці Індонезії - Джакарті

Автор фото, Reuters Підпис до фото, А це Київ. Люди вийшли на вулицю до комендантської години, щоб запалити бенгальські вогні. У новорічну ніч місто атакували дрони

Автор фото, GLEB GARANICH Reuters Підпис до фото, В Україні вже давно не було салютів та гучних святкувань. У новорічну ніч над Києвом світили прожектори, шукаючи безпілотники в небі

Автор фото, CLODAGH KILCOYNE Reuters Підпис до фото, Так зустріли Новий рік українські військові на Донеччині

Автор фото, STEPAN FRANKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Мешканці Києва встигли вибратися до ялинки на Софійській площі у проміжку між ракетним обстрілом міста та атакою дронів, яка припала на час комендантської години

Автор фото, SAMEER AL-DOUMY Getty Images Підпис до фото, Таким був Новий рік у підвалі міста Бахмут, яке зараз називають найгарячішою точкою на фронті