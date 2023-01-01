В англійському містечку новорічний феєрверк скасували через моржа

1 година тому

Автор фото, James Martin-Davies Підпис до фото, Морж, якого раніше бачили на південному узбережжі Англії, приліг відпочити просто ц центрі Скарборо

В англійському місті Скарборо влада скасувала новорічний феєрверк, щоб не турбувати унікального гостя з Арктики - моржа, який вирішив перепочити у міському порту.

Міська рада Скарборо вирішила скасувати феєрверк за рекомендацією Британського товариства водолазів-рятувальників морських тварин, які побоювалися, що гуркіт зашкодить психіці моржа.

Фахівці кажуть, що це, мабуть, взагалі перший випадок появи моржа, жителя Арктики, в Йоркширі, на узбережжі Північної Англії.

Величезний морж з'явився в Скарборо перед Новим роком і одразу зібрав натовп місцевих жителів.

"Я вперше бачу моржа. Він величезний. Тюлені у нас тут на березі біля Скарборо бувають часто, але це такий величезний звір. Гігантський, - сказав ВВС місцевий житель, 51-річний Річард Коулсон. - Починаєш поважати природу, коли бачиш щось такого розміру. У нього бивні більші, ніж мої руки".

Автор фото, James Spencer Підпис до фото, "У нього бивні більші за мої руки", - захоплено розповідає місцевий мешканець

Припускають, що це той морж, якого на початку грудня бачили на південному березі Англії, в Гемпширі, а до того - в Нідерландах і Франції. Люди вже навіть дали йому прізвисько - Тор.

Фахівець із Всесвітнього фонду дикої природи Род Дауні сказав журналістам, що Тор, швидше за все, пливе назад у рідну Арктику. У Скарборо, як припускають захисники природи, він вирішив перепочити кілька днів, перш ніж плисти далі.

"Будь ласка, поважайте його спокій і намагайтеся його не турбувати, - попросили земляків у соцмережах співробітники акваріума Скарборо, - ці тварини не люблять галасу і не звикли до домашніх тварин, тож тримайте улюбленців на повідцях і дотримуйтеся безпечної дистанції - заради вашого та його добробуту".