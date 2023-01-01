У Хмельницькому ракета вбила дівчину, на Херсонщині хлопець двічі потрапив під вогонь

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Хмельницька ОВА Підпис до фото, Наслідки обстрілів у Хмельницькому

22-річна дівчина, яку госпіталізували після обстрілів Хмельницького 31 грудня, померла у лікарні. Про це повідомили в ОВА.

Дівчина була у вкрай важкому стані. Ще семеро поранених залишаються у медзакладі.

Всього, за даними мера міста Олександра Симчишина, внаслідок обстрілів постраждали 10 людей.

Стан решти постраждалих - стабільний.

31 грудня під час російського ракетного удару по Хмельницькому влучили у військовий об'єкт, пошкоджена військова техніка.

Ракети пошкодили 13 житлових будинків, складські приміщення, АЗС, магазини, лінії електропередач, дитсадок, 10 авто.

"Збитки серйозні - вибито тисячі вікон та дверей, обгорілі будинки, обгорілі автівки. Злості багато. Коли бачиш обгоріле авто, у якому родина їхала з продуктового ринку. У салоні валяються фрукти, калюжа крові і лежить жіноча шапка з дірками від осколків", - розповів мер міста Олександр Симчишин, який побував на місці обстрілів. Чиновник розповів, що мешканцям міста будуть допомагати склити вікна.

Автор фото, Хмельницька ОВА

У Херсоні поранені діти

Напередодні Нового року та у новорічну ніч обстріляли Херсон. Після того, як росіян вигнали звідси, вони нещадно поливають місто вогнем.

У ніч проти 1 січня внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна - поранена, розповіли в ОВА.

Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Там сталася пожежа. Зафіксували сім влучань, вибиті понад 700 вікон.

Лікарі вночі евакуювали до підвалу 17 дітей та 4 дорослих пацієнтів.

Автор фото, Херсонська ОВА

31 грудня росіяни 40 разів обстріляли територію Херсонщини. По містах та селах били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон 31 грудня атакували 18 разів. Снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Поранені троє людей. Серед них діти: 13-річний хлопчик у тяжкому стані, 12-річна дівчинка зазнала поранення середнього ступеня тяжкості.

13-річний Ярослав потрапив під обстріл двічі. Спочатку 31 грудня, за лічені години до Нового Року, коли росіяни атакували смт Наддніпрянське поблизу Херсона. Ярослав з сестрою якраз поверталися додому. Хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу, розповіли у Херсонській ОВА.

1 січня у перші хвилини Нового року російська армія атакувала Херсонську обласну дитячу лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав був у реанімаційному відділенні. У палаті вибило вікна.

Автор фото, Херсонська ОВА

Хлопчика евакуювали до Миколаєва. За його життя продовжують боротися лікарі.

У новорічну ніч обстрілювали і Миколаїв. ППО збила над містом сім дронів-камікадзе. Крім того, Росія вдарила десятками дронів по Києву. ЗСУ заявили, що загалом по Україні знищили 45 безпілотників у новорічну ніч. На одному був напис російською - "З Новим роком".

Раніше британська розвідка попереджала про небезпеку нових масованих ударів Росії по Україні.

Перед цим масовані обстріли з боку Росії відбулися 29 та 31 грудня.