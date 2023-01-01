У Новий рік на Миколаївщині по скайпу допомогли прийняти пологи
На Миколаївщині акушерка допомагала жінці народити дитину по скайпу.
Про це розповів голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
Пологи у жінки, яка живе у селі Бузьке, почалися увечері 31 грудня.
Швидка, яка їхала до неї, застрягла у болоті. Їм на допомогу відправили рятувальників з ДСНС.
За словами Кіма, поки рятувальники звільняли карету швидкої допомоги, породілля близько 00:00 народила дівчинку.
Під час пологів по скайпу під'єднали акушерку з Нової Одеси. Вона допомагала порадами.
Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська. Зараз породілля з донечкою у лікарні.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав це новорічним дивом.
1 січня в Миколаївській області народились 12 дітей - 5 дівчаток та 7 хлопчиків.
У новорічну ніч росіяни обстрілювали Миколаїв. Усі 10 місяців війни місто та область - під вогнем. Обстріли трохи зменшилися після звільнення Херсона, але у новорічну ніч ППО збила над містом сім дронів-камікадзе, повідомив Віталій Кім.
Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12. Поцілили у три навчальні заклади.
У ніч проти 1 січня росіяни також завдавали ударів по порту Очакова та по населеному пункту Очаківської громади. Пошкодили багатоповерхові будинки.
1 січня, о 04:50 під обстрілами був населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині. Пошкоджено житловий будинок.
За інформацією Віталія Кіма, 31 грудня росіяни обстріляли житловий сектор Миколаєва шістьма ракетами типу Іскандер.