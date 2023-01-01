У Новий рік на Миколаївщині по скайпу допомогли прийняти пологи

1 година тому

Автор фото, телеграм Віталія Кіма Підпис до фото, Дитина народилась у новорічну ніч

На Миколаївщині акушерка допомагала жінці народити дитину по скайпу.

Про це розповів голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

Пологи у жінки, яка живе у селі Бузьке, почалися увечері 31 грудня.

Швидка, яка їхала до неї, застрягла у болоті. Їм на допомогу відправили рятувальників з ДСНС.

За словами Кіма, поки рятувальники звільняли карету швидкої допомоги, породілля близько 00:00 народила дівчинку.

Під час пологів по скайпу під'єднали акушерку з Нової Одеси. Вона допомагала порадами.

Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська. Зараз породілля з донечкою у лікарні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав це новорічним дивом.

1 січня в Миколаївській області народились 12 дітей - 5 дівчаток та 7 хлопчиків.

Автор фото, STRINGER Reuters Підпис до фото, Наслідки обстрілу 31 грудня

У новорічну ніч росіяни обстрілювали Миколаїв. Усі 10 місяців війни місто та область - під вогнем. Обстріли трохи зменшилися після звільнення Херсона, але у новорічну ніч ППО збила над містом сім дронів-камікадзе, повідомив Віталій Кім.

Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12. Поцілили у три навчальні заклади.

У ніч проти 1 січня росіяни також завдавали ударів по порту Очакова та по населеному пункту Очаківської громади. Пошкодили багатоповерхові будинки.

1 січня, о 04:50 під обстрілами був населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині. Пошкоджено житловий будинок.

За інформацією Віталія Кіма, 31 грудня росіяни обстріляли житловий сектор Миколаєва шістьма ракетами типу Іскандер.