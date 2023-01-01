Генсек НАТО: треба готуватися до затяжної війни та надавати підтримку Україні

1 година тому

Автор фото, Reuters

Західні країни повинні бути готові надати довгострокову підтримку Україні, оскільки Росія не демонструє жодних ознак готовності йти на поступки, заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг сказав ВВС, що військова підтримка забезпечить виживання України як суверенної країни та змусить Росію сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни.

Російська програма часткової мобілізації, ухвалена у вересні, показала, що Москва не має бажання припиняти війну найближчим часом, сказав пан Столтенберг у програмі Radio 4 World at One.

"Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети - встановлення контролю над Україною", - зазначив Столтенберг.

За його словами, успіхи української армії не повинні створювати оманливого відчуття швидкої перемоги Києва.

"Українські війська протягом кількох місяців вели контрнаступ, але ми також знаємо, що Росія провела мобілізацію та поповнила ряди військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Все це говорить про те, що вони готуються до продовження війни і до можливої спроби нового наступу" , - сказав генсек НАТО.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напередодні нового року мешканцям Львова продемонстрували уламки російських ракет

Єнс Столтенберг підкреслив, що в ситуації, що склалася, Україна гостро потребує військової підтримки Заходу.

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"Якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріпив положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми маємо забезпечити Україні підтримку. Зокрема військову підтримку, бо це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи", - упевнений Столтенберг.

"Більшість воєн закінчуються мирними переговорами. Швидше за все, так буде і з цією війною. Але ми знаємо, що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою", - сказав генеральний секретар альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Київ не має іншого вибору, окрім як боротися до перемоги.

Російські військові з жовтня продовжують завдавати ударів об'єктам критичної інфраструктури України.

Наприкінці грудня Київ заявив, що від початку російського вторгнення внаслідок атак російських військових були вражені понад 700 об'єктів критичної інфраструктури: газопроводи, електропідстанції, мости тощо.

У святкові дні російські атаки продовжились. Українські військові повідомили, що за останню добу збили 45 російських дронів іранського виробництва.

Начальник київської поліції Андрій Нєбитов опублікував у соцмережах зображення збитого безпілотника, на якому російською мовою написано "З Новим роком".

Автор фото, Kyiv Police

"Це все, що потрібно знати про державу-терорист і її армію", - написав він у фейсбуці й додав, що фрагменти дрона впали на спортивний майданчик, де грають діти.

Вранці у неділю українська влада повідомила, що жертвами російських ударів по містах України в останній день 2022 року і в ніч на 1 січня стали щонайменше двоє мирних жителів, ще 50 осіб отримали поранення.

Вдень 1 січня влада Хмельницької області також повідомила, що від отриманих в результаті обстрілу поранень у лікарні померла 22-річна дівчина.

Перед інтерв'ю пана Столтенберга Франція також підтвердила свою підтримку Україні.

"Ми обов'язково будемо поруч з вами. Ми допомагатимемо вам, доки не буде досягнута перемога", - сказав президент Франції Еммануель Макрон у своєму новорічному зверненні.