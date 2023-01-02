Міністр енергетики розповів про імовірність блекауту і подальші відключення

32 хвилин(и) тому

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Блекаут в Україні можливий лише теоретично, але графіки відключень електрики залишаться до кінця зими, повідомив міністр енергетики України.

За словами Германа Галущенка, за майже три місяці російських атак на об'єкти енергетики, Україні вдалося напрацювати низку рішень, які дозволяють ефективно підтримувати роботу системи.

"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Упевнений, що система втримається і надалі за подальших можливих ударів", - заявив Галущенко в ефірі національного телемарафону.

За словами міністра, блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість протягом майже трьох місяців масованих атак.

Утім, за словами Галущенка, графіки обмеження електропостачання залишаться до кінця опалювального сезону через значні пошкодження і генерації, і систем передачі електроенергії. Проте вони мають бути контрольованими.

Він також додав, що галузь докладає зусиль, щоби зробити відключення плановими та прогнозованими.

Атаки не припиняються

Водночас Росія не припиняє масовані атаки українських міст ракетами і безпілотниками.

В останні декілька днів упродовж новорічних свят російська армія завдала декілька масштабних ударів по Україні, які пошкодили енергетичну інфраструктуру і призвели до аварійних відключень світла.

Так, обстріл Києва і Київської області у ніч на понеділок завдав шкоди енергетичним об'єктам, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Компанія ДТЕК заявила, що через атаку у понеділок в столиці будуть екстрені відключення електрики.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки ракетного удару по Києву 31 грудня

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Напередодні Нового року 31 грудня Київ пережив одну з найбільших ракетних атак, внаслідок якої 20 людей постраждали, а одна людина загинула. Уламки ракет, збитих силами протиповітряної оборони, впали в різних районах столиці. Руйнування і пошкодження були у Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському районах Києва.

Атаки продовжувались і протягом новорічної ночі, під час яких ЗСУ знищили 45 безпілотників над Києвом.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, попри постійні ракетні удари з жовтня Росії не вдалося знищити українську енергоінфраструктуру, адже Україна отримала більше сучасних систем ППО.

"Вони кинули багато зусиль на ракети та БпЛА в листопаді та грудні, щоб ми зустрічали новий рік у темряві і в них не вийшло... їхня тактика терору не спрацює. Наше ж небо перетвориться на щит", - написав Єрмак.