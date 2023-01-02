Аномально теплий Новий рік в Європі стане поганою новиною для Путіна

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди на пляжі в Нідерландах 1 січня

Новий рік Європа зустріла в аномально теплій погоді, яку синоптики прогнозують і протягом перших тижнів січня. Попри те, що рекордне потепління може бути ознакою кліматичних змін, в умовах європейської енергетичної кризи це гарна новина, вважають аналітики.

І погана новина для Володимира Путіна, адже Європі не доводиться використовувати свої запаси газу так швидко, як сподівався російський лідер.

У Варшаву, Прагу, Берлін і багато інших європейських міст на новий рік прийшла справжня весняна погода.

На різдвяній ярмарці в центрі Варшави розтанув каток, а серед святкового натовпу, який прогулювався вулицями міста, можна було зустріти людей у футболках і шортах. Температура повітря у польській столиці була +18 градусів за Цельсієм.

Температурний рекорд встановила і Чехія. Напередодні Нового року в Празі та її околицях зафіксували рекордні 18,2 градуса за Цельсієм. Це абсолютний новий рекорд, який побив попередній у 16,3 градуса 1935 року.

Про аномально теплу погоду також повідомила влада Нідерландів, Франції і Німеччини.

У Києві і багатьох інших українських містах також зафіксований температурний рекорд за всі роки наукового спостереження. У столиці температура повітря у перший день нового року сягала 13-14 градусів за Цельсієм.

Попередній температурний рекорд, +11,1 градуса за Цельсієм, був зафіксований у 1991 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Варшаві, де на Новий рік зазвичай сніг і морози, цього року було +18

За даними інформаційного ресурсу Bloomberg, середня температура повітря у північно-західній Європі на Новий рік на 8 градусів перевищила середній показник за останні 30 років.

У звичайні часи не по сезону тепла погода була б справді поганою новиною - це ще одна ознака глобального потепління, пише видання. Але цього року висока температура і відносно сильний вітер - хороша новина для континенту, який бореться з енергетичною кризою.

Зниження попиту на газ і електроенергію, а також більше енергії з альтернативних джерел через вітряну погоду означають зниження цін на енергоносії, вважає автор статті у Bloomberg. Тим більше, що перша половина опалювального сезону вже майже позаду.

Якщо в Європі не буде надзвичайно холодної другої половини зими, їй повинно вистачити газу, щоб уникнути кризового сценарію.

У сховищах газу більше, ніж минулого року

Через падіння попиту Європа не виснажує свої газові сховища так швидко, як очікувала Москва.

Як повідомляє фінансове видання, за останні сім днів Німеччині вдалося закачати більше газу в сховища, ніж використати з них, а це незвичайна ситуація для різдвяного сезону.

У результаті газові запаси країни заповнені на 88,8%, що майже на 15 процентних пунктів вище середнього показника за 10 років. Схожа ситуація і в інших країнах Європейського Союзу, де рівень зберігання у сховищах становить 83,1%. Це на колосальні 30 процентних пунктів вище, ніж у той самий час минулого року.

Автор фото, UNIPER Підпис до фото, Росія скоротила поставки газу до Європи після вторгнення в Україну

До кінця опалювального сезону у березні майже за будь-якого сценарію в Європі має залишитися достатньо газу, вважає Bloomberg. А це означає, що поповнення сховищ для 2023-24 років буде легшим, ніж очікувалося.

Найкращим показником у газовій війні Путіна проти Європи є вартість природного газу у Віртуальному торговому хабі газу (TTF) у Нідерландах, пояснює Bloomberg.

Раніше цього тижня ціни TTF впали нижче 80 євро за мегават-годину, що є найнижчим показником з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. У серпні ціни TTF зросли до рекордного рівня у 350 євро за МВт-год, а в середині грудня під час холодного періоду ціни ненадовго підскочили до 150 євро за МВт-год.

Ціни на електроенергію в Європі також впали завдяки нижчим цінам на газ, меншому попиту та потужнішому виробництву вітрової енергії, підсумовує видання.