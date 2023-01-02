Мікроорганізми захопили круїзний лайнер. 800 людей тиждень не можуть зійти на берег

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лайнер Viking Orion у 2021 році

Сотні пасажирів круїзного лайнера Viking Orion вже тиждень не можуть зійти на берег. Жоден порт Нової Зеландії й Австралії не дав лайнеру дозвіл на зупинку через "біообростання" - скупчення на корпусі судна мікроорганізмів і рослин, зокрема, водоростей і грибків.

Viking Orion вийшов з новозеландського Веллінгтона 26 грудня.

Спочатку лайнер відмовилися прийняти у новозеландських портах Крайстчерч й Данідін, потім Viking Orion отримав відмови в австралійських портах - у Хобарті й Аделаїді.

На допомогу лайнеру прийшли професійні водолази, які очистять корпус судна від мікроорганізмів і рослин.

Біообростання на корпусі судна небезпечне тим, що лайнер може занести чужі для певної екосистеми мікроорганізми, рослини, водорості, а ті, своєю чергою, можуть фактично знищити або дуже змінити локальну екосистему.

У міністерстві рибного господарства Австралії заявили, що перевірка корпусу судна на наявність біообростання та за необхідності його очищення - стандартна вимога.

На лайнері Viking Orion перебувають близько 800 пасажирів, переважно це американські туристи.

Повідомляють, що Viking Orion після очищення корпусу до понеділка має відновити свій шлях й взяти курс на Мельбурн.

Організатори круїзу вибачилися перед пасажирами за те, що лайнер не зміг зробити заплановані зупинки.

"Viking працює з кожним клієнтом окремо, щоб компенсувати зміну маршруту і плану круїзу", - йдеться у заяві штурмана лайнера.