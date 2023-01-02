Зірка "Месників" Джеремі Реннер потрапив до лікарні у критичному стані

Емма Сондерс

Кореспондентка з питань дозвілля

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Голлівудський актор Джеремі Реннер потрапив до лікарні у критичному стані внаслідок нещасного випадку.

Про це пише Deadline із посиланням на прессекретаря Реннера.

За його словами, 51-річного актора ушпиталили після "нещасного випадку, пов'язаного з погодою". Інцидент стався під час прибирання снігу.

Співрозмовник видання додав, що Реннер - "у критичному, але стабільному стані", і запевнив, що він перебуває із сім'єю й отримує необхідний догляд.

Deadline уточнює, що актора доправили до лікарні повітрям (ймовірно, на медичному гелікоптері).

Представник актора не уточнив, де саме стався інцидент, але відомо, що виконавець ролі Соколиного ока має ранчо над озером Тахо у горах Сьєрра-Невада. Цей регіон дуже постраждав від зимового шторму напередодні Нового року.

Відомо, що сніговий шторм охопив територію від Великих озер поблизу Канади до Ріо-Гранде біля кордону з Мексикою. Через негоду загинули десятки людей, тисячі залишились без електрики.

Джеремі Реннер - дворазовий номінант премії "Оскар", грав у фільмах "Місія нездійсненна: Протокол Фантом", "Еволюція Борна", виконує роль Соколиного ока у кінематографічному всесвіті Marvel.