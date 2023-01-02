Принц Гаррі: "Хочу повернути батька і брата"

1 година тому

Автор фото, Harry: The Interview on ITV1 and ITVX at 9pm on 8 Підпис до фото, Мемуари принца побачать світ 10 січня 2023 року

Принц Гаррі в інтерв'ю перед випуском своїх мемуарів заявив: "Я хотів би повернути свого батька, я хотів би повернути свого брата".

У трейлері інтерв'ю, де не чути запитань, Гаррі також каже, що "вони не виявили жодної готовності до примирення", хоча кого саме він має на увазі - незрозуміло.

Принц Гаррі дав інтерв'ю журналісту Тому Бредбі з британського видання ITN та американському каналу CBS News.

Обидва інтерв'ю вийдуть 8 січня.

У розмові з американським журналістом Андерсоном Купером Гаррі заявив, що Букінгемський палац не зміг захистити його самого та його дружину, герцогиню Сассекську, до того, як вони відійшли від обов'язків старших членів королівської родини.

"Тому, коли останні шість років нам кажуть: "Ми не можемо зробити заяву, щоб захистити вас", але роблять це для інших членів родини, настає момент, коли мовчання стає зрадою", — сказав він.

ITV заявило, що інтерв'ю буде присвячене особистим стосункам принца Гаррі й "досі невідомим деталям" смерті його матері Діани, принцеси Уельської.

В інтерв'ю, знятому в Каліфорнії, Гаррі також згадує про "витік та підкидання" інформації, і додає: "Мені потрібна родина, а не установа".

"Їм здається, що нас краще виставляти лиходіями, однак не виявили жодної готовності до примирення", - каже він. Хоча незрозуміло, кого саме він має на увазі.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Видавничий дім Penguin Random House заявив, що мемуари принца Гаррі побачать світ 10 січня 2023 року. Книга, у якій герцог Сассекський докладно розповів про своє життя й рішення відмовитися від обов'язків члена британської королівської родини, називатиметься "Spare". Слово "spare" можна перекласти як "заміна", "запасний", а також як "зайвий", "непотрібний", "розмінна монета".

У супровідному коментарі до публікації Random House пише: "Коли ховали Діану, принцесу Уельську, мільярди людей запитували, що думають і відчувають принци, та як складеться їхнє подальше життя. Для Гаррі нарешті настав момент сказати своє слово у цій історії".

Букінгемський палац, своєю чергою, заявив, що не коментуватиме цю книгу.

З мемуарами можуть виникнути різні тонкощі й складнощі, оскільки з моменту оголошення про мемуари сталося дуже багато значних подій: померла королева Єлизавета II, бабуся принца, його батько став королем, Камілла - королевою-консортом, та й публікація самої книги затрималася.

Частину доходів від продажу мемуарів планують передати низці благодійних організацій. Зокрема, видавець вже підтвердив, що пожертвування розміром півтора мільйона і 300 тис. доларів отримають організації Sentebale та WellChild.

Sentebale була заснована принцом Гаррі й наслідним принцом Лесото Сіїсо для допомоги дітям і дорослим цієї країни, що живуть з ВІЛ. А WellChild - це суто британська благодійна організація, що опікується важко хворими дітьми й підлітками вдома, а не в лікарні, коли таке можливе.

Книга одночасно з'явиться у магазинах по всьому світу. Є також аудіовидання мемуарів, у якому текст начитує сам принц Гаррі.