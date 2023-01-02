У легенди тенісу Мартіни Навратілової рак горла і грудей
Колишня перша ракетка світу Мартіна Навратілова заявила, що в неї діагностували дві форми раку: горла і грудей.
66-річна тенісистка розповіла, що у листопаді помітила збільшення лімфатичного вузла на шиї. Біопсія підтвердила рак горла першої стадії. Під час подальшого обстеження в молочній залозі також виявили пухлину.
Медики відзначають, що обидва види раку - на першій стадії.
"Це - подвійний удар, але все можна виправити, - сподівається американка чеського походження. - Я боротимусь з усіх сил".
Навратілова розпочне лікування у Нью-Йорку наприкінці цього місяця.
Після оголошення діагнозу вона відмовилась їхати на Відкритий чемпіонат Австралії, де мала працювати телекоментатором, а натомість хоче зосередитись на своєму здоров'ї.
У 2010 році Навратіловій вже діагностували рак грудей. Однак за шість місяців лікарі констатували ремісію.
Мартіна Навратілова народилась в Чехословаччині, але 1981 року прийняла американське громадянство.
За свою спортивну кар'єру вона стала володаркою 167 тенісних титулів - це абсолютний рекорд як серед жінок, так і чоловіків.
Вона виграла 59 титулів Великого шлему. Сім разів була найкращим гравцем року WTA. Входить до списку "Сорок найкращих спортсменів усіх часів" за версією Sports Illustrated та є членом Міжнародної зали тенісної слави.
Навратілова пішла з професійного тенісу у 2006 році, вигравши свій останній турнір Великого шлему.