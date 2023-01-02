У штаті Нью-Йорк дозволили компостувати людські тіла

By James FitzGerald

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американські фірми, що займаються компостуванням, такі як Recompose у Сіетлі, кажуть, що такий процес є екологічно чистим варіантом поводження з тілом після смерті

Нью-Йорк став іще одним штатом США, де дозволили так зване компостування людських тіл.

Таким чином тіло людини після смерті можна перетворити на ґрунт, що вважається екологічно чистою альтернативою похованню чи кремації.

Цей процес, який також називають "природне органічне перетворення", демонструє, що після закриття в контейнері тіло розкладається протягом кількох тижнів.

У 2019 році Вашингтон став першим штатом США, який легалізував таку практику. Згодом цей приклад наслідували Колорадо, Орегон, Вермонт і Каліфорнія - а тепер і Нью-Йорк.

Цей процес відбувається в спеціальних наземних приміщеннях.

Тіло поміщають в закриту посудину разом з такими матеріалами, як деревна стружка, люцерна чи солома, і воно поступово руйнується під дією мікробів.

Приблизно через місяць - а також після процесу нагрівання, під час якого знищуються будь-які шкідливі мікроорганізми - близьким померлого віддають отриманий ґрунт. Його можна використовувати для посадки квітів, овочів або дерев.

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Американська фірма Recompose заявила, що така послуга може заощадити тонну вуглецю в порівнянні з кремацією або традиційним похованням.

Викиди вуглекислого газу є головним фактором зміни клімату, оскільки вони затримують тепло біля поверхні Землі завдяки парниковому ефекту.

Під час традиційних поховань у труні витрачаються деревина, земля та інші природні ресурси.

Прихильники компостування людських тіл кажуть, що це не тільки більш екологічний варіант, але й більш практичний - особливо у містах, де обмежена кількість землі для кладовищ.

Легалізація цього процесу у Нью-Йорку стала "великим кроком до доступності екологічного поводження з померлими по всій країні", цитує New York Post представника одного з вашингтонських надавачів ритуальних послуг Return Home.

Але дехто ставить етичні питання щодо того, що відбувається з ґрунтом, який є результатом компостування.

За повідомленнями, католицькі єпископи штату Нью-Йорк виступили проти закону, стверджуючи, що з людськими тілами не можна поводитися як із "побутовим сміттям".

Занепокоєння також викликає вартість компостування. Але фірма Recompose, чий комплекс у Сіетлі є одним із перших у світі, каже, що їхня ціна у 7000 доларів США є "порівняною" з конкурентами.

За даними Національної асоціації директорів похоронних бюро (NFDA), у США середня сума поховання становила 7848 доларів США у 2021 році, а кремації - 6971 долар.

Компостування людських тіл вже легалізовано по всій Швеції. А природні поховання - під час яких тіло ховають без труни або з труною, що біологічно розкладається - дозволені у Британії.