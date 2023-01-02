Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ. Головні цифри

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

ЗСУ звільнили 40% територій України, окупованих з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Це понад 40 тис. кв. кілометрів або 28% усієї території, яку окупують російські військові, включаючи Крим.

Про це йдеться в підсумках року від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Українська армія стримує супротивника на ділянці суші завдовжки 3786 км, зокрема активна лінія фронту становить 1,5 тис. км.

За даними Залужного, протягом 2022 року Росія втратила понад 100 тис. військовослужбовців вбитими, 3 тис. танків, 6 тис. бронемашин, 2 тис. артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків та 270 вертольотів.

Росія наполягає, що її втрати значно менші. Востаннє міноборони РФ розкривало дані восени, тоді йшлося про смерть близько 6 тис. російських військових.

В умовах війни ВВС не може підтвердити інформацію представників збройних сил воюючих сторін.у

Підготовка українських військових триває на території 17 європейських країн. Завдяки підтримці західних союзників України підготовлено 20 тис. військовослужбовців.

З районів бойових дій евакуювали понад 600 тис. мешканців.

Понад тисячу тяжко поранених відправили на лікування до західних країн.

29 тис. українських військових здобули державні нагороди, 160 тисячам присвоїли найвище звання Героя України.