Зеленський: Росія планує нову "тривалу" атаку дронами

44 хвилин(и) тому

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За два дні нового 2023 року Україна збила вже понад 80 іранських дронів-камікадзе, запущених Росією, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Найближчим часом ця кількість може зрости, попередив він.

"Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші", - заявив Зеленський.

Він високо оцінив роботу української ППО та заявив, що Україні потрібні щоденні "успіхи та здобутки".

"Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень - це саме такі перемоги. І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція - це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення", - підкреслив президент.

Росія активно завдавала ударів по Україні ракетами та дронами напередодні, під час новорічної ночі та у перші дні нового року.

Україна заявляє, що збиває більшість випущених по ніж ракет і дронів.