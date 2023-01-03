Уряд тимчасово скасував аукціони на Prozorro. Що це означає

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Кабінет міністрів тимчасово змінив правила проведення торгів на Prozorro, відтепер всі торги будуть проводитися без аукціону.

Нововведення буде діяти на час воєнного стану та протягом 90 днів з часу його припинення чи скасування, повідомляє пресслужба уряду.

"Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції", - пояснюють в уряді.

Зміни в мінекономіки назвали "відповіддю на блекаути".

"В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - заявила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Водночас вона заявила, що певні зміни можуть запровадити на постійній основі. Для цього в новому режимі роботи будуть збирати аналітику, щоб визначити, чи справді в усіх сферах необхідні обов'язкові аукціони.

"Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними, - пояснила Свириденко. - Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель".

Також за її словами, цією постановою була скасована локалізація при закупівлях на потреби ЗСУ. Це показник місцевої складової у питомій вазі вартості товару, що є предметом закупівлі. Для товарів та послуг, вартість яких понад 200 тис. гривень, з 2023 року цей показник має бути не менше 15%.

"Тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації", - наголошують в мінекономіки.

Зрада чи перемога

Юрій Ніколов, журналіст і засновник проєкту "Наші гроші", рішення уряду розкритикував.

"Вам не здалось. Скасували рівно те, чим гордились "прозорщики" з моменту створення нової системи після Майдану. Кабмін прийняв рішення про повне скасування аукціонів на відкритих торгах. Нічого не пояснюючи. Приховуючи факт прийняття під новорічну ялинку 30 грудня", - обурився він.

"Тобто переможця тепер визначатимуть по стартовій заявці учасників. Їм не дадуть можливості проторгуватись вниз для економії бюджетних грошей", - підкреслив Ніколов.

У мінекономіки переконують, що нічого критичного не відбулося.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун підкреслює, що через блекаути в останніх аукціонах 66% торгів проходили з одним учасником, бо не всі могли пройти всі три раунди торгів.

"Скасуванням аукціонів зараз, ми вирівнюємо умови для всіх учасників. А також стимулюємо подати одразу найнижчу пропозицію, і не закладати в неї маржу на майбутнє потенційне пониження. В постанові скасовані аукціони на шість місяців, але я маю надію що повернемо раніше", - пояснює вона.

Водночас колишнє керівництво Prozorro зазначає, що зараз "немає криміналу", але наполягають, що таке рішення має бути виключно тимчасовим.

Зокрема, Василь Задворний, який залишив посаду директора ДП "Прозорро" у листопаді, зазначає, що на торгах основна економія - близько 80% - відбувалася завжди "нульовому" раунді. А основним досягненням системи Prozorro він називає не аукціони, а відкритість ринку, коли всі бачать все, замовник і учасник торгів не можуть заздалегідь домовитися.

Водночас, на його думку, краще зробити аукціони необов'язковими, але не для всіх і не назавжди.

"Не бачу криміналу, але реалізація мені не подобається. Треба опціонально і не до кінця воєнного стану, а до стабілізації ситуації в енергетиці", - наголошує він.

З ним солідарний засновник Prozorro Макс Нефьодов.

"Вважаю, що логіка в таких змінах на час блекаутів є. Звісно, це має бути тимчасове рішення. Інакше - таки зрада", - пояснює він.