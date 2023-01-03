Російський наступ під Бахмутом спадає - британська розвідка

46 хвилин(и) тому

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Російські сили знизили активність у районі Бахмута на Донеччині, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут їм не вдасться, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Російські наступальні операції в цьому районі зараз, ймовірно, проводяться тільки на рівні взводу або відділення. Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні", - йдеться у повідомленні розвідки.

Як зазначається у зведенні, російські військові та сили "ПВК Вагнера" у середині грудня брали участь в атаках навколо Бахмута. Однак багато з цих операцій погано підтримувалися.

За даними британської розвідки, за останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору, і частота російських атак знизилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат.

Атака на Краматорськ

Водночас Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні зазначив, що російська армія намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області та зосереджує зусилля на наступі на Бахмутському напрямку.

За повідомленням, ЗСУ за минулу добу відбили 13 російських атак на Донбасі.

Також напередодні ввечері російська армія обстрілювала Краматорськ. Міський голова Олександр Гончаренко повідомив про неспокійну ніч та атаку на місто.

Удар по Краматорському району потрапив в ефір французького телеканалу TMC. Вибух прогримів неподалік від кореспондента під час прямої трансляції.

Ситуація в районі Бахмута

Про продовження ударів у районі Бахмута та Авдіївки 1 та 2 січня з невеликою швидкістю просування повідомляє і американський інститут вивчення війни (ISW).

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Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що українські сили сильно зміцнили житловий район навколо Бахмута, тому "кожних 10 метрів" з'являється нова лінія оборони.

За не підтвердженими даними, війська РФ захопили кілька українських позицій біля Кліщіївки, а кадри з геолокацією показують, що російські сили трохи просунулися в районі населеного пункту.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на 1,7 км у районі Соледар - Бахмутське та захопили українські позиції на північний схід від Бахмута в районі Підгородного, але ISW не може підтвердити ці твердження.

Інститут вивчення війни твердить, що сили оборони України не дають російським військовим покращити тактичні позиції в районі Сватового та продовжують контрнаступальні дії біля Кремінної, а ворог "згортає" активність під Вугледаром, але не припиняє штурми в районі Бахмута та Авдіївки.