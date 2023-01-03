Тепла погода допомагає забезпечити Україну електрикою

33 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Завдяки теплій погоді в Україні знизилося споживання електроенергії. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження, повідомили в компанії "Укренерго".

За повідомленням, через ясну погоду у ранкові та денні години сонячні електростанції збільшили виробництво електроенергії. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються, додали в компанії.

Водночас на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому "Укренерго" повідомила областям про ліміти споживання в другій половині доби. Це роблять для того, щоби забезпечити баланс в енергосистемі.

Оператор київської енергосистеми ДТЕК додав, що з 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків відключення електроенергії.

Це пов'язана з тим, що навантаження на енергосистему поступово збільшується через зростання споживання, зокрема промисловими підприємствами.

В "Укренерго" також нагадали про нещодавні удари Росії по енергооб'єктах на сході та півдні України. Наслідком цих атак стали пошкодження в розподільчих мережах. Триває ремонт на деяких з них.

Удари по Україні

Водночас Росія не припиняє масовані атаки українських міст ракетами і безпілотниками.

В останні декілька днів упродовж новорічних свят російська армія завдала декілька масштабних ударів по Україні, які пошкодили енергетичну інфраструктуру і призвели до аварійних відключень світла.

Напередодні Нового року 31 грудня Київ пережив одну з найбільших ракетних атак, внаслідок якої 20 людей постраждали, а одна людина загинула.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, попри постійні ракетні удари з жовтня Росії не вдалося знищити українську енергоінфраструктуру, адже Україна отримала більше сучасних систем ППО.

А міністр енергетики України Герман Галущенко додав, що блекаут в Україні можливий лише теоретично, але графіки відключень електрики залишаться до кінця зими.