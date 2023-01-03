Зірка "Месників" Джеремі Реннер переніс операцію і досі в реанімації

Ельза Майшман

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

51-річного актора Джеремі Реннера, який знімався у кількох фільмах за коміксами Marvel, прооперували. Лікарі, як і раніше, оцінюють його стан як критичний, але стабільний.

"Ми можемо підтвердити, що Джеремі отримав тупу травму грудної клітки, пошкодження опорно-рухової системи та переніс операцію другого січня", - повідомили представники актора порталу Deadline. На цю мить він залишається у реанімації.

Інцидент стався першого січня під час прибирання снігу. На ногу актора наїхала снігоприбиральна машина, внаслідок чого він втратив багато крові та отримав низку травм. Повідомляють, що сусід надав Реннеру першу допомогу: він наклав на постраждалу кінцівку джгут.

Реннер має ранчо біля озера Тахо в горах Сьєрра-Невада. Внаслідок снігової бурі у цьому регіоні 35 тисяч будинків залишилися без електрики.За кілька днів до цього сам актор опублікував у своєму інстаграмі фото, зроблене біля будинку після снігопаду з підписом "Снігопади на озері Тахо - це вам не жарт".

Джеремі Реннер - дворазовий номінант премії "Оскар", грав у фільмах "Місія нездійсненна: Протокол Фантом", "Еволюція Борна", виконує роль Соколиного ока у кінематографічному всесвіті Marvel.