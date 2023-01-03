Загинув легендарний гонщик і шоумен Кен Блок

Сем Кабрал

BBC News

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Легенда американського автоспорту і зірка YouTube Кен Блок загинув під час аварії на снігоході. Йому було 55 років.

Трагедія сталася 2 січня у штаті Юта, США. Блок спускався крутим схилом, його снігохід перекинувся і придавив його.

Від отриманих травм він помер на місці.

Рятувальники констатували смерть, повідомив офіс місцевого шерифа у фейсбуку.

Блок брав участь у найрізноманітніших змаганнях - ралі, мотокросі, джимхані, а також зі сноубордингу та скейтбордингу.

Пізніше він отримав широку популярність завдяки своєму трюковому шоу Gymkhana на YouTube, де мав майже два мільйони підписників.

Блок став співзасновником бренду одягу для скейтбордингу DC Shoes.

Hoonigan Industries, ще одна компанія з виробництва одягу, якою він володів, підтвердила смерть свого засновника в інстаграмі у понеділок.

"З глибоким жалем ми підтверджуємо, що Кен Блок помер внаслідок аварії на снігоході, - йдеться в офіційній заяві команди Hoonigan. - Кен був провидцем, першовідкривачем і прикладом. Але найважливіше, що він був батьком і чоловіком. Його дуже не вистачатиме".

Блок двічі брав участь у програмі Top Gear BBC, а також у чотирьох перегонових відеоіграх EA Sports.

Одним з перших співчуття родині Блока висловив чемпіон світу 2009 року Дженсон Баттон: "Я шокований новиною про загибель Кена. Він - талант, який багато зробив для автоспорту. Він був справжнім провидцем зі своїм унікальним стилем та заразливою усмішкою. Автоспорт втратив одного з найкращих представників, але, що важливіше, просто чудову людину".

У Блока залишились дружина Люсі та троє дітей.