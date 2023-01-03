У США виведуть на орбіту два українські супутники

44 хвилин(и) тому

Автор фото, КПІ ім. Ігоря Сікорського Підпис до фото, Так виглядає наносупутник PolyITAN-HP-30, розроблений Київським політехнічним інститутом ім. Ігоря Сікорського

Із мису Канаверал у Флориді (США) стартує місія Transporter-6 від компанії SpaceX. Ракета Falcon 9 виведе на орбіту два супутники українського виробництва.

Це станеться у вівторок, 3 січня, подію транслюватимуть онлайн.

Один із них - наносупутник PolyITAN-HP-30, який створили до 30-річчя незалежності України науковці Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, повідомили в міністерстві освіти та науки України.

На орбіті цей супутник PolyITAN-HP-30 реалізовуватиме науковий експеримент із дослідження ефективності теплових труб, які є основним елементом систем термостабілізації космічних апаратів.

Загалом ракета Falcon 9 має вивести на орбіту 114 різних супутників та космічних апаратів.

Серед них, окрім PolyITAN HP-30, буде ще один український - EOS SAT-1.

Його розробила компанія EOS Data Analytics, яку заснував українець Максим Поляков. Це компанія-постачальник аналітики супутникових даних, заснована в 2015 році.

Автор фото, EOS Data Analytics Підпис до фото, Супутник EOS SAT-1 вестиме моніторинг в галузях сільського та лісового господарства

EOS SAT-1 - перший із семи космічних апаратів, які компанія EOS Data Analytics планує вивести на орбіту до 2025 року.

Ці супутники застосовуватимуть для моніторингу в галузях сільського та лісового господарства.

За повідомленням компанії, EOS SAT - це перше супутникове угруповання, орієнтоване на сільське господарство. Мета EOS SAT - забезпечити сталий розвиток Землі, зокрема, скорочувати викиди вуглекислого газу.

Історія українських супутників

У січні 2022 року компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30", який виготовили в державному конструкторському бюро "Південне".

У Державному космічному агентстві тоді розповідали, що за допомогою супутника можна буде моніторити використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, допомагати ліквідовувати наслідки стихійних лих тощо.

Автор фото, Державне космічне агенство України

До цього свій останній супутник Січ-2 Україна відправила на орбіту в серпні 2011 року. Запуск відбувся на базі в Оренбурзькій області Росії. Вже у грудні 2012 року зв'язок з супутником втратили.

Пізніше з'ясувалося, що проблема виникла через елемент живлення російського виробництва. Таким чином Січ-2 пропрацював лише трохи понад рік з тих п'яти, на які очікували розробники.

Відтоді Україна більше не мала супутників на орбіті.

У січні в Державному космічному агентстві планували, що до 2025 року Україна матиме на орбіті вісім супутників власного виробництва.