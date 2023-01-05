ISW вирахували, коли в Росії закінчаться іранські дрони

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Автор фото, ФЕЙСБУК АНДРІЙ НЄБИТОВ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вирахували, що російські загарбники використають 1750 безпілотників, обіцяних Іраном, до травня 2023 року, якщо застосовуватимуть їх з тою інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Про це йдеться в традиційному ранковому зведенні інституту.

За даними ISW, Росія, ймовірно, буде прагнути до нових угод з Іраном щодо надання Росії систем високоточної зброї, щоб посилити свою кампанію проти української критичної інфраструктури.

Адже запаси дронів-камікадзе, якими РФ завдає ударів по Україні в останні місяці, вичерпуються.

"Російські війська використають в Україні всі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва до травня 2023 року, якщо вони будуть застосовувати їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року", - йдеться у зведенні.

Крім того, аналітики зауважили, що на тлі невдач на фронті російське міноборони знову змінило риторику та формат своїх щоденних зведень про ситуацію в Україні.

Ймовірно, щоб наповнити інформаційний простір повідомленнями про незначні успіхи та відвернути увагу від значних військових невдач, пишуть експерти ISW.

Військове відомство запровадило зміни 3 січня, збільшивши вдвічі обсяг своїх попередніх звітів та зосередившись на заявлених ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення, а не на своїх переважно невдалих наземних атаках.

Зведення зосереджено на невеликих населених пунктах, а інформація про завдані удари в них згрупована за типом цілей, а не за місцем розташування, що ускладнює географічну орієнтацію та верифікацію даних.

Російське міноборони також присвятило кілька постів у своєму телеграм-каналі розповіді про нового ракетоносця "Адмірал Горшков", який навряд чи проводитиме операції з підтримки російських операцій в Україні.

Відомство раніше намагалося наслідувати зведення українського генштабу у відповідь на критику з приводу відсутності прозорості в офіційних зведеннях після військових невдач Росії минулої осені, зазначає ISW.

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