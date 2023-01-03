ЗСУ знищили штаб росіян і ведуть бої за Великий Потьомкінський острів. Теленовини ВВС

У випуску 3 січня:

  • Російська армія вкотре обстріляла Херсон.
  • Збройні Сили України завдають нищівних ударів, зокрема, у Макіївці. Репортаж Г'юго Бачеги.
  • Сповільнення наступу росіян біля Бахмута - аналізує голова Українського центру безпеки, військовий експерт Сергій Кузан.
  • Про військові допомогу союзників України - американський бригадний генерал у відставці Марк Кіммітт.
  • Ситуацію на Великому Потьомкінському острові досліджував кореспондент BBC Олег Черниш.
  • Католики всього світу прощаються з Бенедиктом XVI, чим він запам'ятався під час перебування на святому престолі.
  • Як живе і працює трупа українських артистів балету в Нідердандах.

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