Власниця похоронного бюро з мамою торгувала органами трупів. Опинились у в'язниці

  • Сем Кабрал
  • BBC News
Megan Hess, owner of Donor Services, is pictured during an interview in Montrose, Colorado, U.S., May 23, 2016 in this still image from video. Image taken May 23, 2016. To match Special Report USA-BODIES/FUNERAL REUTERS/Mike Wood/File Photo

Автор фото, Reuters

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Меган Гесс у 2016 році

Колишню власницю похоронного бюро та її матір засудили у штаті Колорадо у США за продаж частин тіла померлих без будь-якої згоди.

46-річна Меган Гесс і 69-річна Ширлі Кох у період з 2010 по 2018 роки розчленували близько 560 трупів й продали їхні частини компаніям, які проводять медичні тренінги. Компанії не знали, що органи були отримані шахрайським шляхом.

За словами прокурорів, іноді жінки продавали навіть цілі тіла. У США легально можна пожертвувати органи, але не можна їх продавати.

Гесс засудили до 20 років ув'язнення, а Кох - до 15.

Гесс, яка керувала похоронним бюро Sunset Mesa у місті Монтроуз, брала з сімей до 1000 доларів за кремацію, яка ніколи не відбувалася. В деяких випадках вона пропонувала креманцію безкоштовно в обмін на пожертвування частин тіла, заявили прокурори.

Вона не отримувала на це згоди та використовувала підроблені форми донорства, щоб продавати частини тіла, зокрема руки, ноги та голови, через Донорські служби - її побічний бізнес у тому ж приміщенні.

Кілька родин, які скористалися послугами Гесс із кремації, пізніше дізналися, що отримали прах, змішаний з останками інших людей.

"Ці дві жінки полювали на вразливих жертв, які звернулися до них у час горя та смутку", - заявив Леонард Каролло, спеціальний агент ФБР у Денвері.

"Але замість того, щоб допомогти, ці жадібні жінки зрадили довіру сотень жертв і понівечили їхніх близьких", - додав він.

Справу порушили після розслідування Reuters, яке призвело до обшуку будинку ФБР у 2018 році.

Під час винесення вироку у вівторок прозвучало багато емоційних заяв потерпілих.

"Коли Меган вкрала серце моєї мами, вона розбила моє, - сказала Ненсі Овергофф, яку цитує Denver Post.

"Ми прийшли сьогодні, щоб почути клацання наручників", - заявила Ерін Сміт.

Суддя Крістін Аргуелло назвала цю справу "найбільш емоційно виснажливою, яку я коли-небудь переживала" й наказала негайно відправити двох жінок до в'язниці.

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