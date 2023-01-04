Власниця похоронного бюро з мамою торгувала органами трупів. Опинились у в'язниці

Сем Кабрал

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Меган Гесс у 2016 році

Колишню власницю похоронного бюро та її матір засудили у штаті Колорадо у США за продаж частин тіла померлих без будь-якої згоди.

46-річна Меган Гесс і 69-річна Ширлі Кох у період з 2010 по 2018 роки розчленували близько 560 трупів й продали їхні частини компаніям, які проводять медичні тренінги. Компанії не знали, що органи були отримані шахрайським шляхом.

За словами прокурорів, іноді жінки продавали навіть цілі тіла. У США легально можна пожертвувати органи, але не можна їх продавати.

Гесс засудили до 20 років ув'язнення, а Кох - до 15.

Гесс, яка керувала похоронним бюро Sunset Mesa у місті Монтроуз, брала з сімей до 1000 доларів за кремацію, яка ніколи не відбувалася. В деяких випадках вона пропонувала креманцію безкоштовно в обмін на пожертвування частин тіла, заявили прокурори.

Вона не отримувала на це згоди та використовувала підроблені форми донорства, щоб продавати частини тіла, зокрема руки, ноги та голови, через Донорські служби - її побічний бізнес у тому ж приміщенні.

Кілька родин, які скористалися послугами Гесс із кремації, пізніше дізналися, що отримали прах, змішаний з останками інших людей.

"Ці дві жінки полювали на вразливих жертв, які звернулися до них у час горя та смутку", - заявив Леонард Каролло, спеціальний агент ФБР у Денвері.

"Але замість того, щоб допомогти, ці жадібні жінки зрадили довіру сотень жертв і понівечили їхніх близьких", - додав він.

Справу порушили після розслідування Reuters, яке призвело до обшуку будинку ФБР у 2018 році.

Під час винесення вироку у вівторок прозвучало багато емоційних заяв потерпілих.

"Коли Меган вкрала серце моєї мами, вона розбила моє, - сказала Ненсі Овергофф, яку цитує Denver Post.

"Ми прийшли сьогодні, щоб почути клацання наручників", - заявила Ерін Сміт.

Суддя Крістін Аргуелло назвала цю справу "найбільш емоційно виснажливою, яку я коли-небудь переживала" й наказала негайно відправити двох жінок до в'язниці.