$500 млн за оголену дитячу сцену пів століття тому. Актори "Ромео і Джульєтти" подали позов

Стів Макінтош

Entertainment reporter

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Леонарду Вайтінгу та Олівії Гассі було 16 і 15 років відповідно під час зйомок "Ромео і Джульєтти"

Зірки оскароносного фільму 1968 року "Ромео і Джульєтта" подали до суду на Paramount Pictures за сексуальне насильство через оголену сцену, в якій вони знялися.

Леонард Вайтінг і Олівія Гассі були підлітками, коли знімалися у фільмі.

У судовому позові англійські актори, яким обом зараз за 70, стверджують, що режисер Франко Дзеффіреллі спонукав їх зніматися в оголених сценах, попри попередні запевнення, що їм цього робити не доведеться.

Paramount наразі публічно не коментувала справу.

Двоє акторів вимагають відшкодування у розмірі понад 500 мільйонів доларів - через страждання, яких вони зазнали, та враховуючи прибутки, які приніс фільм після його виходу.

Вони стверджують, що Дзеффіреллі, який помер у 2019 році, спочатку сказав їм, що у сцені в спальні на них буде білизна тілесного кольору.

Але вранці дня зйомки, за їхніми словами, режисер сказав їм, що їм нанесуть лише грим для тіла, й запевнив їх, що камера буде розташована так, щоб не показувати їхню оголеність.

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У фінальному варіанті під час цієї сцени ненадовго показали оголені сідниці Вайтінга та оголені груди Гассі.

Дзеффіреллі сказав їм, що вони повинні зніматися оголеними, "інакше картина провалиться", і їхні кар'єри постраждають, стверджують актори у позові. Вони "вважали, що у них не було іншого вибору, окрім як зніматися оголеними з гримом, як того вимагали".

Під час зйомок фільму Вайтінгу було 16 років, а Гассі - 15. Зараз їм 72 і 71 рік відповідно.

Пара подала до суду на Paramount за сексуальне насильство, сексуальні домагання та шахрайство.

Позов звинувачує голлівудську студію в сексуальній експлуатації двох молодих акторів і розповсюдженні оголених зображень підлітків.

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У судовій заяві йдеться, що Вайтінг і Гассі десятиліттями зазнавали емоційної шкоди та душевних страждань через те, як з ними повелися.

У той час фільм мав величезний успіх і відтоді його показували поколінням студентів, які вивчали п'єсу Шекспіра.

Він був номінований на чотири премії "Оскар", зокрема за найкращу режисуру та найкращий фільм, і виграв дві - за операторську роботу та дизайн костюмів.

Актори подали позов у п'ятницю до Вищого суду Санта-Моніки відповідно до закону Каліфорнії, який тимчасово призупинив термін давності щодо справ про сексуальне насильство над дітьми.

Це призупинення призвело до низки нових позовів і повторне подання багатьох інших, які раніше були відхилені.

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"Те, що їм сказали, і те, що відбулося - були зовсім різні речі", - сказав бізнесменеджер двох акторів Тоні Маріноцці виданню Variety.

"Вони довіряли Франко. У 16 років, як актори, вони повірили, що він не порушить їхню довіру до нього. Франко був їхнім другом, і, чесно кажучи, у 16 років, що вони могли зробити? У них не було варіантів. Тоді не було #MeToo".

Соломон Гресен, адвокат пари, додав у заяві: "Зображення оголених неповнолітніх є незаконними і не повинні демонструватися".

"Це були дуже маленькі, наївні діти 60-х років, які не розуміли, що на них чекає. Раптом вони стали відомими на такому рівні, якого навіть не очікували, і, до того ж, їх використали, і вони не знали, як із цим боротися", - додав він.

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У 2018 році в інтерв'ю Variety Гассі захищала оголену сцену.

"Ніхто в моєму віці не робив цього раніше, - сказала вона і додала, що Дзеффіреллі зняв її зі смаком. - Це було потрібно для фільму".

В іншому інтерв'ю Fox News, яке також записали у 2018 році, вона сказала, що ця сцена була "табу" в США, але що оголеність була звичною справою у європейських фільмах того часу.

"Це була не така вже й велика справа, - сказала вона. - І Леонард зовсім не соромився! Посеред зйомок я просто забула, що на мені немає одягу".