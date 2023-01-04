Росія заявила, що кількість загиблих у Макіївці вже 89, а сталося все через мобільні телефони

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На знак вшанування пам'яті загиблих в Макіївці принесли квіти

Міністерство оборони Росії повідомило, що кількість жертв серед російських військовослужбовців після українського удару по Макіївці на контрольованій Росією частині Донецької області зросла до 89 людей. Раніше йшлося про 63 загиблих.

Україна стверджує, що ця цифра набагато вища - під час атаки загинули 400 військових і ще 300 отримали поранення.

У міноборони РФ уточнили, що серед загиблих - заступник командира полку підполковник Бачурін.

"На жаль, під час розбору завалів залізобетонних конструкцій кількість загиблих наших товаришів збільшилася до 89", - заявив перший заступник начальника головного військово-політичного управління збройних сил РФ Сергій Севрюков.

Причиною атаки, за його словами, стало масове використання особовим складом мобільних телефонів.

"Цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару", - заявив він.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Також у міноборони повідомили, що вогнем у відповідь було знищено пускову установку РСЗВ HIMARS, з якої стріляли по Макіївці. Українська сторона це не підтвердила.

Що трапилося в Макіївці

Удар по будівлі профтехучилища в Макіївці, у якому розташовувалась база російських військовослужбовців, стався відразу після Нового року. У приміщенні ПТУ в цей момент могло перебувати близько 600 осіб.

2 січня міністерство оборони Росії повідомило про загибель 63 військовослужбовців під час обстрілу з української сторони. Спочатку в повідомленні було слово "мобілізовані", проте пізніше згадка про них зникла.

Джерело агентства Reuters, яке попросило про анонімність, підтвердило, що удару завдали за місцем, де були розміщені мобілізовані, і заявило, що цифри української сторони можуть бути завищені.

Російські воєнкори писали, що розбір завалів на місці удару триває. Будівля ПТУ зруйнована майже повністю. Кількість жертв може зростати.

Вони також критикували заяву про те, що причиною удару стало використання мобільних телефонів, і звинувачували військове керівництво Росії в тому, що воно намагається перекласти провину на самих військовослужбовців.

Недбалість, що веде до втрат

Колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) припускає, що подібний інцидент може повторитися.

Британська розвідка повідомила, що удар по Макіївці є свідченням того, як непрофесіоналізм веде до великих втрат Росії.

З огляду на масштаб пошкоджень, є підозра, що поряд з житловою будівлею зберігали боєприпаси, які вибухнули під час удару, спричинивши вторинні вибухи, додають у міноборони Британії.

У розвідці нагадують, що в російській армії і задовго до війни в Україні були випадки небезпечного зберігання боєприпасів, але саме випадок в Макіївці є показовим щодо співвідношення недбалості і кількості в втрат.

Автор фото, Reuters

Деякі російські коментатори та політики звинуватили військових у некомпетентності, заявивши, що військових не варто було розселяти у таке вразливе приміщення.

Павло Губарєв, колишній чиновник самопроголошеної "ДНР", заявив, що рішення розмістити велику кількість військових в одній будівлі було "злочинною недбалістю".

Російське видання "Важные истории", яке поспілкувалося з родичами військових, вказувало, що російська влада досі не склала списки поранених і загиблих в Макіївці, а вцілілих хочуть позбутися та навіть намагалися послати на передову.

Також про це писала російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, яка стверджувала, що вижило "приблизно 216 людей".

3 січня президент Володимир Путін підписав указ про виплату 5 мільйонів рублів (69 тисяч доларів США) сім'ям загиблих під час служби військовослужбовців РФ.