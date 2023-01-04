Вперше за століття: нижня палата Конгресу США не може обрати голову

57 хвилин(и) тому

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Республіканець Кевін Маккарті, номінований на другу за важливістю посаду в американській політиці, посаду голови нижньої палати Сенату, знову не зміг заручитися необхідною кількістю голосів. Вперше за понад століття нижня палата Сенату не може обрати голову.

Під час голосування Маккарті, яке відбулося у вівторок увечері, набрав лише 203 голоси членів Республіканської партії. Щоб отримати посаду голови, йому необхідно щонайменше 218 голосів.

У палаті цього року лише 222 республіканці, проте 19 найбільш консервативно налаштованих членів фракції не хочуть його підтримувати.

Його основний суперник - кандидат від демократів Хакім Джефріс - набрав 212 голосів. За нього проголосували усі демократи.

Що тепер?

Востаннє подібна ситуація, коли спікера Палати представників не вдавалося обрати у першому турі, виникла 100 років тому. 1923 року, щоб обрати кандидатуру, знадобилося дев'ять турів.

Зараз палата також продовжить голосувати до успішного результату. Поки не обрали спікера, законодавці не зможуть займатися жодними іншими питаннями - не зможуть присягнути нові члени Конгресу, не можуть ухвалюватися нові закони.

Скільки раундів голосування знадобиться тепер - незрозуміло. Скільки часу це займе теж неясно. Голосування 1923 року тривало кілька днів.

Опозиція

Багато спікерів Палати представників стикалися з труднощами на шляху до цієї посади, але внутрішньопартійні конфлікти в минулому вирішувалися досить швидко, часто ще до голосування.

Маккарті зіткнувся з опором вкрай правих соратників по партії ще у листопаді, коли республіканці за підсумками проміжних виборів отримали більшість у палаті.

Конгресмен Енді Біггс зі штату Аризона позиціює себе як альтернативу Маккарті, хоч і малоймовірну. Також проти Маккарті виступає представник Флориди Метт Гетц. У першому раунді голосування Біггс отримав 10 голосів, а ще дев'ятьох республіканців проголосували за інших кандидатів.

Опозиції Кевін Маккарті не подобається з особистих та ідеологічних причин. Вона вже кілька тижнів вимагають від Маккарті поступок, зокрема спрощення процедури імпічменту спікера.

На зустрічі із прихильниками у фракції 3 січня Маккарті сказав, що проти нього можуть проголосувати до 20 республіканців. Однак він був упевнений, що зрештою переможе.