У Єрусалимі на горі Сіон розбили християнські могили. Підозрюють єврейських екстремістів

Йоланда Нелл

BBC News, Єрусалим

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Англіканський архієпископ Хосам Наум заявив, що в Єрусалимі дедалі більше мови ненависті та злочинів на ґрунті ненависті

Англіканська церква та Сполучене Королівство висловили "занепокоєння" нападом на історичне кладовище поблизу Старого міста Єрусалиму.

У неділю на протестантському кладовищі на горі Сіон сплюндрували понад 30 могил. На них поламали хрести, повалили та розбили надгробки.

У вандалізмі звинувачують єврейських екстремістів.

"Ми помітили, що мови ненависті та злочинів на ґрунті ненависті стає дедалі більше", - сказав англіканський архієпископ Хосам Наум.

Стоячи біля розгромленої могили другого англіканського єпископа Єрусалиму Самуеля Гобата, він сказав, що останнім часом почастішали плювки у християн і напади на їхні святині.

"Це лише показує, що ми не досягли того, щоб люди ставилися одне до одного з терпінням і приймали одне одного", - зазначив архієпископ Наум.

"Ми бачимо дедалі більше відчуження, більше сегрегації у Єрусалимі, і це нас дуже засмучує", - додав він.

Підпис до фото, Ізраїльська поліція заявила, що розслідує недільний напад на протестантський цвинтар

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, найвищий священнослужитель англіканської церкви, назвав осквернення могил "богохульством" і висловив надію, що винні будуть швидко притягнуті до відповідальності.

"Поки ми продовжуємо молитися за мир у Святій Землі, я підтримую архієпископа Хосама Наума та інших єрусалимських церковних лідерів у закликах до поваги, захисту, рівності та справедливості для християнської спільноти", - сказав він.

У твіттері консульства Великої Британії в Єрусалимі йдеться: "Це останній в серії нападів на християн та їхнє майно в Старому місті та навколо нього. Винуватці релігійно мотивованих нападів повинні бути притягнуті до відповідальності".

Міністерство закордонних справ Ізраїлю також засудило вандалізм на кладовищі. "Цей аморальний вчинок є образою релігії, і винних слід притягнути до відповідальності", - йдеться у їхньому твіттері.

На записах камер відеоспостереження видно, як напад здійснюють двоє молодих людей. Вони носять кіпи та плетені пучки ниток цицит на своєму одязі, що вказує на те, що вони релігійні євреї.

Ізраїльська поліція повідомила, що відвідала кладовище, щоб оглянути пошкодження та розпочала розслідування інциденту.

Цвинтар був створений у 1848 році на землі, купленій єпископом Гобатом, і ним опікуються лютеранська та англіканська громади.

Серед похованих там - вчені, політики, військовослужбовці та духовенство, багато з яких були видатними діячами святого міста.

Автор фото, Oliver Hersey Підпис до фото, Серед сплюндрованих могил - надгробок солдата британської армії рядового Дж. Стюарта

Англіканська церква заявила, що атака на хрести явно свідчить про те, що "ці злочинні дії були мотивовані релігійним фанатизмом і ненавистю до християн".

Комісія з військових могил Співдружності (CWGC) повідомила BBC, що "нажахана" таким вандалізмом.

"Була пошкоджена дуже невелика кількість надгробків CWGC - ми тісно співпрацюємо з владою з цього питання, і наші співробітники в країні вже працюють над повним ремонтом і поверненням могил до нормального стану", - сказав речник організації.

Це ж кладовище вже зазнавало подібного вандалізму дев'ять років тому.

Англіканська церква заявила, що отримала слова підтримки від президента Ізраїлю, головного рабина Співдружності сера Ефраїма Мірвіса та інших політичних і релігійних лідерів.

Вона закликала до об'єднання зусиль для боротьби з "насильницькими актами осквернення священних місць" і для створення безпечнішого, більш шанобливого та толерантного середовища в Єрусалимі, який шанують християни, євреї та мусульмани.