Росія втомилась від невдач під Бахмутом і перекидає війська на Соледар - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, LEAH MILLIS

Українське командування й британська розвідка стверджують, що російські війська вимушено послабили наступ на Бахмут і перекинули частину техніки й вогневих сил на Соледар, розташований за 15 кілометрів від Бахмута.

Про це пише видання Wall Street Journal.

4 січня про певний успіх у боях за Бахмут повідомили українські сили оборони.

По суті, бої навколо Соледара тривають давно, пише видання, але сам факт перегрупування російських військ на цій ділянці фронту свідчить про те, що наполегливий опір ЗСУ під Бахмутом змушує сили РФ на ходу змінювати тактику.

Це не означає, однак, що Росія відмовилась від планів захопити Бахмут, зазначає WSJ, але зараз командування РФ вочевидь намагається переосмислити те, що відбувається.

Командування ЗСУ по-своєму трактує уповільнення росіян під Бахмутом. Там дехто вважає, що, зневірившись досягти результату (принаймні на даному етапі), армія РФ вирішила промацати українську оборону під Соледаром, аби оголосити про свою перемогу хоча б там.

Бої за Бахмут тривають вже пів року, нагадує американське видання. Ця ділянка лінії фронту є найактивнішою на цей час і потребує мобілізації всіх доступних сил для обох сторін.

При цьому завзятість, з якою Росія намагається прорватися на цьому відрізку, дивує західних військових експертів, оскільки контроль над Бахмутом не має великого стратегічного значення.

Однак, пише WSJ, і керівництво найманців з ПВК "Вагнер", і командувач російської армії генерал Суровікін з якоїсь причини переконали себе у важливості цього прориву, і взяття Бахмута було б суттєво для Росії психологічно.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У зруйнованому місті залишився кожен десятий цивільний мешканець.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вже визнав, що його найманці не можуть захопити Бахмут, і готується звинуватити у провалах Міністерство оборони РФ.

Аналітики зазначили, що Пригожин розповів російським ЗМІ, що просування на бахмутському напрямку у "вагнерівців" практично немає через щільну оборону ЗСУ.

За словами Пригожина, кожен будинок у місті є "фортецею". Він назвав наступ біля міста дуже виснажливим. Пригожин підкреслив, що в українських військових оборонні рубежі облаштовані через "кожні 10 метрів".

На думку аналітиків, у такий спосіб Пригожин готує інформаційне підґрунтя для того, щоб звинуватити Міноборони РФ у тому, що "вагнерівці" не взяли Бахмут.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що Росія навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні.

Бій під Бахмутов

4 січня державна прикордонна служба України розповіла про один із наступів росіян під Бахмутом.

"Під прикриттям артилерії штурмовики росіян спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь. Спроба штурму провалилася, ворог зазнавши втрат почав тікати", - повідомили прикордонники.

Автор фото, ДПСУ

За їхніми даними, побачивши панічний відхід росіян, українські "зелені берети" спільно з воїнами ЗСУ контратакували.

"Стрімкою атакою наші бійці "на плечах" ворога зайняли їхні позиції, а противник продовжив відхід у глибину. У ході бою дев'ять окупантів знищено, ще близько двадцяти російських загарбників поранено", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, сили оборони просунулися там на 300 метрів і закріплюються на нових позиціях.

ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін під час війни.