Франція передає Україні легкі танки AMX-10RC і бронетранспортери Bastion. Що про них відомо

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Франція ухвалила рішення передати Україні легкі танки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів тривалу й детальну розмову з президентом Франції щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion", - повідомив Зеленський.

Раніше ЗМІ Франції повідомили, що президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови пообіцяв Володимиру Зеленському, що ЗСУ незабаром отримають французькі бронеавтомобілі AMX-10RC.

Про це повідомляють із посиланням на брифінг представника Єлисейського палацу. Чиновник не уточнив, коли ЗСУ можуть отримати цю техніку та в якій кількості.

Автор фото, Іноземний легіон Підпис до фото, Колісний танк AMX-10RC

Що це за "колісний танк"?

Бронеавтомобіль AMX-10RC часто класифікують як колісний легкий танк. Він може боротися із бронетехнікою.

AMX-10 RC оснащується 105-міліметровою гарматою та кулеметом. Ця бронемашина створена фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT (сьогодні Nexter Systems) та Renault.

Цей легкий "колісний танк" добре проявив себе під час операції "Буря в пустелі" на початку 1990-х років у Перській затоці. Серед переваг військові відзначили його високу маневреність.

Серійно його виробляли з 1976-го по 1994 рік. Однак останніми роками Франція почала виводити його з озброєння власної армії.

Фахівці зазначають, що танк використовує спеціальні боєприпаси, оскільки його 105-мм гармата F2 не уніфікована з іншими 105-мм снарядами країн НАТО. Також його броня захищає від стрілецької зброї, але не від більших калібрів.

"Але, тим не менш, зараз перед Україною не так і багато варіантів посилення ЗСУ бронетехнікою. І у випадку пропозицій від Франції з адекватною кількістю AMX-10RC, яких у строю станом на 2021 рік було 245 одиниць, нехтувати цією можливістю не варто", - вказує профільне видання Defense Express.

Французький "Бастіон" для Києва

Також восени ЗМІ Франції повідомляли, що Україна отримає 20 бронетранспортерів Bastion.

Цей французький багатоцільовий БТР виробництва компанії Acmat класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль — позашляховик.

Автор фото, Arquus Підпис до фото, БТР Bastion

Франція поставляла його в Африку, Близький Схід і Північну Америку.

Цей БТР побудований на шасі бронеавтомобіля VLRA. Вперше машина була представлена ​​у Великій Британії на виставці озброєнь DSEI у 2010 році.

Bastion створювався насамперед для французьких спецпризначенців, що діють в Африці, і тому адаптований до відповідних кліматичних умов.

У 2015 році міністерство оборони США закупило 62 БТР Bastion для передачі їх різним місіям, що діють в африканських країнах.

Цей БТР має на озброєнні кулемет і димові гранатомети. Він важить близько 12 тонн, перевозить 8-10 бійців і рухається зі швидкістю до 110 км/годину.

Bastion оснащений бронею Stanag 459, яка захищає екіпаж від боєприпасів калібром 7,62 мм та уламків мін.