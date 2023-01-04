Буданов про контрнаступ і якими будуть нові правила військового обліку. Теленовини ВВС

У випуску 4 січня:

  • Шеф української розвідки обіцяє контрнаступ навесні по всій території України - від Криму до Донбасу.
  • У Росії визнали більшу кількість загиблих від удару по базі в Макіївці. Як оцінюють наслідки в Києві та Москві.
  • Удар по Макіївці - недбалість російського командування чи блискуча робота ЗСУ? Аналіз військового експерта Петра Черника.
  • Чи може Макіївка викликати зміну політичної еліти в Росії?
  • Головне - про нові правила військової служби - від юриста Олександра Золотухіна.
  • Та як рекордно тепла зима впливає на Європу?

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