Буданов про контрнаступ і якими будуть нові правила військового обліку. Теленовини ВВС
У випуску 4 січня:
- Шеф української розвідки обіцяє контрнаступ навесні по всій території України - від Криму до Донбасу.
- У Росії визнали більшу кількість загиблих від удару по базі в Макіївці. Як оцінюють наслідки в Києві та Москві.
- Удар по Макіївці - недбалість російського командування чи блискуча робота ЗСУ? Аналіз військового експерта Петра Черника.
- Чи може Макіївка викликати зміну політичної еліти в Росії?
- Головне - про нові правила військової служби - від юриста Олександра Золотухіна.
- Та як рекордно тепла зима впливає на Європу?
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