Ердоган закликав Путіна до "одностороннього припинення вогню" в Україні

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президенти Туреччини і Росії провели чергові перемовини щодо війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів у четвер про деталі своєї телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

За словами Ердогана, він сказав Путіну, що міжнародні зусилля у пошуку шляхів до миру мають підтримуватись насамперед самими сторонами конфлікту.

Турецький президент наголосив, що сторони мають "прагнути знайти справедливе рішення".

Він також сказав Путіну, що "заклики до миру та переговорів повинні підтримуватися одностороннім припиненням вогню".

Що мається на увазі, пресслужба Ердогана не уточнила. У її повідомленні про подібний заклик про одностороннє припинення вогню до України не йдеться.

Натомість пресслужба Кремля, повідомляючи про розмову двох лідерів, зазначила, що Володимир Путін заявив турецькому президенту про готовність Москви до переговорів за умови виконання Києвом "відомих вимог, що неодноразово озвучувалися, і врахування нових територіальних реалій".

Про які саме "відомі умови" йде мова, не уточнюється. На початку повномасштабного вторгнення Путін заявляв про необхідність "денацифікації" і "демілітаризації" України.

Нові територіальні реалії, як раніше повідомляли у Кремлі, це окупація низки регіонів України, які стались після 24 лютого 2022 року.

Раніше радник турецького президента Ібрагім Калін анонсував телефонні розмови Ердогана з президентами України та Росії.

Наразі невідомо, чи відбулась телефонна розмова Ердогана з Зеленським.

Автор фото, Anadolu agency

Роль Туреччини

З перших днів російсько-української війни Туреччина пропонує себе у якості посередника для припинення конфлікту.

Туреччину, яка зберігає близькі відносини і з Москвою, і з Києвом, багато хто дійсно розглядає як потенційного посередника в українському конфлікті. Анкара - єдиний член НАТО, який не наклав на Москву масштабних санкцій, а Ердоган регулярно зустрічається з Путіним.

Водночас Туреччина прямо засудила агресію Росію проти України, постачає Києву бойові безпілотники "Байрактар" (і планує відкрити український завод з їх виробництва), а також закрила Босфор для проходу російських військових кораблів у Чорне море.

Ердогану за місяці української війни вдалося досягти деяких успіхів у ролі посередника між сторонами. У вересні адміністрація Ердогана виступила посередником в обміні кума Путіна Віктора Медведчука на 215 українських полонених, серед яких п'ятеро командирів із числа захисників "Азовсталі".

До цього Ердоган разом з ООН виступив ініціатором однієї зі сторін переговорів про розблокування експорту українського зерна з південних портів країни.

Москва та Київ погодилися на переговори у Стамбулі, за підсумками яких було підписано угоди про створення коридору з українських портів через Чорне море до Туреччини і далі до портів призначення. Угода закінчилась у листопаді 2022 року і її продовжили.

Можна згадати і про те, що в Стамбулі наприкінці березня відбувся один із численних раундів переговорів між делегаціями Росії та України, на яких Москву представляв Володимир Мединський.

Восени президент Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу PBS заявив, що Володимир Путін (він назвав його "дорогим другом") нібито прагне якнайшвидше закінчити війну. Про це вони начебто говорили у Самарканді на саміті ШОС.

"В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і у нас з ним відбулися дуже ґрунтовні дискусії. І він насправді продемонстрував мені, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Це було моє враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично", - заявив турецький президент.