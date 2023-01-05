Обстріли на Півдні: в Херсоні загинув юнак, в Бериславі - ціла родина

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Наслідки потужного обстрілу центральної частини Херсону 24 грудня

Російські війська завдали артилерійських обстрілів по містах на деокупованих територіях Херсонщини. Є жертви серед цивільних.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в Бериславі (Херсонська область) снаряд влучив в житловий будинок. Загинула родина.

"Вранці вони говорять про "різдвяне перемир'я", а вже в обід вбивають всю сім'ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...", - зазначив він.

Крім того, від російських ударів в четвер, 5 січня, постраждав обласний центр.

Очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич повідомив, що обстріли були націлені на центральну частину Херсону

Від отриманих поранень на місці загинув 18-річний чоловік.

Також під обстріли потрапила пожежна частина. ЇЇ будівля зазнала пошкоджень, але жертв немає.

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Зруйнована пожежна частина в Херсоні

Жертви у Василівці

Російська сторона мовчить про обстріли цивільних об'єктів на Херсонщині. Натомість призначений РФ керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявляє про жертви серед мирного населення в місті Василівка начебто через обстріли Збройних сил України.

Він 4 січня повідомив про артилерійський обстріл "житлового сектору" Василівки. За його словами, загинуло 6 і поранено 37 громадян. Серед них - 16-річна дівчина.

Автор фото, СтратКом ЗСУ Підпис до фото, Наслідки обстрілу Василівки, в центрі - зруйнована будівля, ймовірно, комендатури російських військ

Представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов також повідомив, що серед поранених - 4 рятувальники.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом) стверджує, що у Василівці були атаковані не житлові райони, а приміщення військової комендатури окупаційних військ.

На відео з результатами обстрілу також видно часткове руйнування лише однієї будівлі, ймовірно, комендатури, а також розбиті вікна у магазинах поряд.

Володимир Рогов визнав, що удар був саме по комендатурі. Але запевняє, що там в цей час перебували цивільні. "Приліт важкого (озброєння) по військовій комендатурі, де стояла черга з місцевих жителів на отримання перепусток для особистого автотранспорту", - написав він у своєму телеграм-каналі 4 січня.