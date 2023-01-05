Обстріли на Півдні: в Херсоні загинув юнак, в Бериславі - ціла родина
Російські війська завдали артилерійських обстрілів по містах на деокупованих територіях Херсонщини. Є жертви серед цивільних.
Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в Бериславі (Херсонська область) снаряд влучив в житловий будинок. Загинула родина.
"Вранці вони говорять про "різдвяне перемир'я", а вже в обід вбивають всю сім'ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...", - зазначив він.
Крім того, від російських ударів в четвер, 5 січня, постраждав обласний центр.
Очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич повідомив, що обстріли були націлені на центральну частину Херсону
Від отриманих поранень на місці загинув 18-річний чоловік.
Також під обстріли потрапила пожежна частина. ЇЇ будівля зазнала пошкоджень, але жертв немає.
Жертви у Василівці
Російська сторона мовчить про обстріли цивільних об'єктів на Херсонщині. Натомість призначений РФ керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявляє про жертви серед мирного населення в місті Василівка начебто через обстріли Збройних сил України.
Він 4 січня повідомив про артилерійський обстріл "житлового сектору" Василівки. За його словами, загинуло 6 і поранено 37 громадян. Серед них - 16-річна дівчина.
Представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов також повідомив, що серед поранених - 4 рятувальники.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом) стверджує, що у Василівці були атаковані не житлові райони, а приміщення військової комендатури окупаційних військ.
На відео з результатами обстрілу також видно часткове руйнування лише однієї будівлі, ймовірно, комендатури, а також розбиті вікна у магазинах поряд.
Володимир Рогов визнав, що удар був саме по комендатурі. Але запевняє, що там в цей час перебували цивільні. "Приліт важкого (озброєння) по військовій комендатурі, де стояла черга з місцевих жителів на отримання перепусток для особистого автотранспорту", - написав він у своєму телеграм-каналі 4 січня.