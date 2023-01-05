Загадкове вбивство у США: знайдено мертвою родину з 8 людей

1 година тому

Автор фото, cityofenoch.org Підпис до фото, Ліберті-парк в місті Енох (штат Юта)

Родину з восьми осіб, у тому числі п'ятьох дітей, знайшли застреленими в сільському будинку в Енох-Сіті в американському штаті Юта.

Чиновники не розголошують мотив стрілянини чи особливості стосунків між членами родини.

Поліція знайшла тіла в середу, 4 січня, коли проводила перевірку добробуту помешкання.

Представник місцевої влади Роб Дотсон сказав, що місто з населенням близько 8 000 людей "перебуває в шоці".

"Наша спільнота в цей час відчуває біль. Вони відчувають втрату, вони відчувають біль і у них є багато питань", — сказав пан Дотсон у відеозверненні.

Він додав, що сім'я добре відома в місті, і згодом поліція оприлюднить додаткову інформацію про розслідування.

Енох-Сіті — невелике сільськогосподарське містечко в південно-західній частині штату, приблизно за 245 миль (394 км) на південь від Солт-Лейк-Сіті.

П'ятеро дітей відвідували школи в окрузі Айрон. Влада округу вже оприлюднила заяву, в якій висловив свій жаль з приводу трагедії.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс написав у Twitter свої співчуття тим, хто постраждав від "безглуздого насильства".