Принц Гаррі у своїй книзі розповів про бійку з братом Вільямом - ЗМІ

31 хвилин(и) тому

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Принц Гаррі заявив, що його брат, принц Вільям, фізично атакував його, повідомляє Guardian, яка бачила копію майбутніх мемуарів герцога "Spare" (слово "spare" можна перекласти як "заміна", "запасний", а також як "зайвий", "непотрібний", "розмінна монета").

Як пише видання, в книзі розповідається про суперечку між братами через дружину принца Гаррі Меган.

"Він схопив мене за комір, зірвавши з шиї ланцюжок, і повалив на підлогу", — цитує Guardian принца Гаррі.

BBC News не бачила копії мемуарів.

Книга не буде опублікована до наступного вівторка, але Guardian повідомила, що отримало копію на умовах, як вони це назвали, "суворої безпеки".

Букінгемський палац поки що не відповів на запит про коментарі.

Як повідомляє The Guardian, у книзі йдеться, що сварка виникла через коментарі принца Вільяма у присутності принца Гаррі в його будинку в Лондоні в 2019 році.

Принц Гаррі, як пише видання, стверджує, що його брат критично ставився до його шлюбу з Меган Маркл, і що принц Вільям називав її "складною", "грубою" та "різкою".

Відповідно до матеріалу, герцог Сассекський пише, що його брат "повторював наративи з преси", коли протистояння загострювалося.

Згодом принц Гаррі описав те, що сталося потім, включаючи нібито фізичне зіткнення.

"Він поставив [склянку] води, назвав мене іншим ім'ям, а потім накинувся на мене. Все сталося так швидко. Так швидко. Він схопив мене за комір, зірвав мій ланцюжок і повалив на підлогу", - начебто стверджує Гаррі.

"Я приземлився на собачу миску, яка тріснула під моєю спиною, шматки врізалися в мене. Я полежав якусь мить, ошелешений, потім підвівся і сказав йому вийти".

Мартін Пенгеллі, журналіст американського порталу Guardian, який написав цю історію, сказав, що не звертався до пресслужби принца Вільяма.

Репортер сказав, що його стаття - це "звіт про книгу, який він написав, це розповідь Гаррі".

Пенгеллі сказав BBC Radio 5 Live: "Звісно, повідомляючи про це, ми обережно не назвали це бійкою, тому що Гаррі каже, що він не відбивався".

Принц Гаррі пише, що його брат закликав його дати здачу, але він відмовився це зробити, повідомляє Guardian, але пізніше принц Вільям, як виглядало, "жалкував і вибачався".

Фотографії показують, що принц Гаррі регулярно носив темну прикрасу на таких подіях як Invictus Games і під час закордонних турів з Меган, аж до вересня 2019 року.

Автор фото, Getty Images

Хоча видавці Penguin Random House ще не підтвердили, чи справжні ці уривки з книги, принц Гаррі нещодавно розповів про свої проблемні стосунки з братом.

У документальному фільмі Netflix про Гаррі та Меган принц Гаррі описує подію, яку він відвідав зі своїм братом і батьком, теперішнім королем.

Принц Гаррі назвав конференцію на початку 2020 року, на якій також була присутня покійна королева, "жахливою".

"Було жахливо бачити, як мій брат кричав і кричав на мене, мій батько говорив речі, які просто не були правдою, а моя бабуся тихо сиділа і ніби все це сприймала", — сказав він.

The Guardian повідомляє, що принц Гаррі детально описує зустріч із Чарльзом, тоді принцом Уельським, і принцом Вільямом після похорону його діда, принца Філіпа, у квітні 2021 року.

Згідно з матеріалом, принц Гаррі пише, що його батько став між ним і принцом Вільямом і сказав: "Будь ласка, хлопці, не перетворюйте мої останні роки на страждання".

У трейлері інтерв'ю, яке буде транслюватися 8 січня напередодні виходу книги, принц сказав: "Я хотів би повернути свого батька, я хотів би повернути свого брата".

Однак принц Гаррі сказав Тому Бредбі з ITV, що "вони не виявили абсолютно ніякого бажання примиритися", хоча було незрозуміло, кого він мав на увазі.

Букінгемський палац відмовився коментувати цю інформацію.

"Spare", як раніше повідомлялося, написана мемуаристом Дж. Р. Мерінгером і є частиною багатомільйонної книжкової угоди. Мемуари були предметом суворої таємниці, а про їхній зміст відомо дуже небагато.

"Для Гаррі це, нарешті, його історія", — йдеться в жовтневій заяві Penguin Random House.

"Зі своєю чистою, непохитною чесністю "Spare" є знаковим виданням, сповненим осяянь, одкровень, самоперевірки та важко здобутої мудрості про вічну перевагу любові над горем".